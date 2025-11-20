Atleta Veracruzano de 86 Años Busca Competir en Lima, Perú el Próximo 2026; Esta es su Historia

Don Julio Sobrevilla Vicencio tiene 86 años, de los cuales lleva 76 años compitiendo en atletismo, salto de altura y lanzamiento de bala; ramas donde ha ganado medallas de oro, plata y bronce a nivel nacional y hasta internacional.

Narra que desde niño fue apasionado al deporte y fue muy competitivo, tanto que obtuvo primeros lugares a nivel estado; sin embargo, por azares del destino, tuvo que dejar por unos años toda esa actividad y se dedicó a su negocio para sacar a su familia adelante.

Al cumplir 62 años, decidió volver a las competencias y en Monterrey, Nuevo León, logró romper un récord en el año 2002 y actualmente conserva ese reconocimiento, pues nadie ha podido superarlo.

Tenía 62 años cuando logré mi primer récord en Monterrey, Nuevo León; fue en salto de altura en el 2002, y desde entonces no ha habido nadie que me haya podido superar, nadie.

Don Julio pide el apoyo a los ciudadanos para poder competir en Perú

Actualmente, don Julio busca ir a Lima, Perú, este 2026, donde competirá en carrera de 100 metros, relevos y vallas, por lo que todos los días pide el apoyo de la ciudadanía en las calles para recaudar los fondos que necesita. Menciona también que no es el único, ya que como él hay otros atletas a los que se les dijo que serían apoyados tras ser campeones.

Mira, dijeron que nos iban a apoyar a los que fuimos campeones ahorita, como yo y otros dos o tres, y yo, por sí o por no, yo estoy pidiendo apoyo y la gente, como sabe que damos resultados, nos apoya.

Don Julio se coloca todas las mañanas en la avenida Costa Verde con Juan Pablo II en el municipio boqueño para pedir a la gente que lo apoye con un peso o más, donde presume las medallas que ha ganado durante todos estos años en Brasil, España, Suecia y gran parte de los estados de la República Mexicana.

