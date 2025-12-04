Macron Insta a Xi a Trabajar Más por Fin de Guerra en Ucrania; China Espera Acuerdo Justo.

El presidente francés, Emmanuel Macron, instó a su homólogo chino, Xi Jinping, a cooperar más para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania y corregir los desequilibrios comerciales; mientras que el mandatario del gigante asiático se posicionó por un acuerdo justo entre los países en conflicto.

Ambos sostuvieron un encuentro este jueves 4 de diciembre en Pekín, en un momento en que la Unión Europea busca la ayuda de China para el cese de las hostilidades que se han extendido casi cuatro años y mientras el gobierno de Xi pretende victorias diplomáticas ante los aranceles estadounidenses.

"Debemos seguir movilizándonos en favor de la paz y la estabilidad en el mundo", declaró el mandatario europeo tras la reunión privada con Xi.

"Y desde Ucrania hasta las diferentes regiones del mundo afectadas por la guerra, nuestra capacidad para trabajar juntos es decisiva", urgió.

Macron remarcó que Francia y China, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, tienen una "responsabilidad particular" en este ámbito.

"El conflicto representa una amenaza vital para la seguridad europea y para el respeto del orden internacional basado en el derecho", afirmó.

Xi, por su parte, declaró que China "apoya todo esfuerzo en favor de la paz" y expresó su esperanza de que las partes puedan alcanzar un acuerdo "justo, duradero, vinculante y aceptado por todas las partes implicadas".

El presidente también prometió que su país "seguirá desempeñando un papel constructivo" y reafirmó su oposición a "toda acusación irresponsable y discriminatoria" hacia la posición del gigante asiático.

Desde el inicio de la invasión rusa, China mantiene una posición ambigua, evitando criticar abiertamente a Moscú, con el que sostiene una estrecha asociación estratégica, e insistiendo en no apoyar el uso de la fuerza ni la violación de la soberanía territorial.

"Ahora, más que nunca, el diálogo entre China y Francia es vital", dijo Macron a su anfitrión durante su reunión de este jueves en el Gran Salón del Pueblo de Pekín.

"Propongo una triple agenda positiva para nuestras relaciones, una de estabilidad geopolítica, de reequilibrio económico y de sostenibilidad medioambiental", añadió.

En política internacional, ambos mandatarios abordaron además la situación en Oriente Medio. Xi señaló que China y Francia trabajarán juntos para avanzar hacia "una solución completa, justa y duradera" en la región, y anunció una ayuda de 100 millones de dólares para la reconstrucción de Gaza.

Buscan mayor cooperación comercial

Mientras que en el plano económico, Macron afirmó que los desequilibrios actuales con China "no son sostenibles" y llamó a una mejor coordinación para evitar riesgos financieros y reforzar una gobernanza económica global "equitativa, sólida y basada en reglas".

También valoró los "éxitos recientes" en cooperación industrial, como las baterías eléctricas, y celebró la voluntad china de "facilitar el acceso al mercado chino para los productos franceses", especialmente los agroalimentarios.

El mandatario chino declaró que ambos gobiernos trabajarán para ofrecer a las empresas de sus respectivos países "un clima de negocios justo, equitativo, previsible y no discriminatorio", y destacó que el próximo XV Plan Quinquenal chino "ofrecerá importantes oportunidades al mundo".

Durante la ceremonia posterior a la reunión se firmaron doce acuerdos bilaterales en ámbitos como patrimonio y cultura, educación, investigación científica, aviación y cooperación medioambiental.

El presidente chino, acompañado de su esposa Peng Liyuan, recibió a Macron y a la primera dama francesa, Brigitte Macron, en el escenario de los congresos del Partido Comunista Chino.

Escucharon los himnos nacionales y pasaron revista a la guardia, antes de ser saludados por niños a los que Macron besó la mano.

