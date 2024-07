Partido Republicano Formaliza Nominación de Trump Como Candidato a Presidencia de EUA

Durante su convención nacional en Milwaukee hoy, 15 de julio de 2024, el Partido Republicano nominó formalmente al expresidente Donald Trump como su candidato rumbo a las elecciones presidenciales de noviembre próximo en Estados Unidos de América (EUA).

En el evento de este lunes, los delegados del Partido escogieron oficialmente a Trump como su candidato para los comicios del 5 de noviembre, nominación que luego él deberá aceptar formalmente con un discurso este jueves.

Cabe señalar que más de la mitad de los aproximadamente 2 mil 400 delegados eligieron al exgobernante republicano en medio de gritos de júbilo.

Donald J. Trump is OFFICIALLY the Republican nominee for President of the United States!#RNCinMKE pic.twitter.com/PkskM1a4oT