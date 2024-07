Kamala Harris ‘nos Llevará a la Victoria’: Pelosi Respalda Candidatura de Vicepresidenta de EUA

Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de América (EUA), anunció hoy, 22 de julio de 2024, su apoyo a Kamala Harris como candidata demócrata a la presidencia estadounidense, un día después de que el presidente Joe Biden se bajó de la contienda y renunció a su reelección.

With immense pride and limitless optimism for our country’s future, I endorse Vice President Kamala Harris for President of the United States. I have full confidence that she will lead us to victory in November.

