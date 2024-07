Pantalla Azul de la Muerte de Windows ¿Qué Es y Por Qué Provocó Caos en el Mundo?

En la madrugada hoy, 19 de julio de 2024, tiempo de México, empezó un fallo mundial tecnológico que golpeó a aerolíneas, bancos, servicios de emergencia, medios de comunicación y empresas de todo tipo.

Fue causado por la firma de ciberseguridad CrowdStrike y afectó a equipos que usan el sistema Windows, de Microsoft; se trata de la mayor falla informática de la historia.

Expertos en ciberseguridad descartaron que se trate de un ataque global. Hace unas horas, Microsoft anunció que la causa subyacente de la interrupción fue solucionada. Sin embargo, los sistemas colapsaron por lo que muchas compañías están inhabilitadas para trabajar.

¿Qué es la pantalla azul de la muerte de Windows?

Una pantalla azul inundó todo el mundo, es mejor conocida como la pantalla azul de la muerte o BSoD (Blue Screen of Death, en inglés) del sistema operativo Windows de Microsoft, que aparece cuando no puede o está en peligro de no poder recuperarse de un error del sistema.

La pantalla azul de la muerte incluye un código de error que puede ayudar a diagnosticar el problema sin determinarlo y obliga a reiniciar la computadora, detalló Microsoft en su página web.

La pantalla azul de la muerte fue creada por Steve Ballmer, cuando ocupaba el cargo de la división de sistemas operativos de Microsoft, y se diseñó para Windows 1.0, el primer sistema desarrollado por la compañía, en 1985.

Actualmente, la pantalla aparece con un fondo azul claro, con el dibujo de dos puntos y un paréntesis, similar al emoji de tristeza, y con un texto que no indica el error que ocasionó el bloqueo.

Presuntamente, la actualización que hizo el antivirus CrowdStrike era incompatible con Microsoft y esto afectó a todas las plataformas de la empresa fundada por Bill Gates, provocando la caída global de todo lo que use este sistema del gigante tecnológico.

Tom Connel, de Sky News, aseguró que no se trata de un hackeo, sino de un problema en el sistema de CrowdStrike.

No es un hackeo que el gobierno tiene que enfrentar, es un problema en el sistema de CrowdStrike con una actualización.

Uno de los impactos más fuertes fue en los aeropuertos de buena parte del mundo. Todos los vuelos de las grandes compañías estadounidenses quedaron en tierra por este apagón. En Europa, pasó lo mismo en el aeropuerto de Berlín, Alemania.

Y es que el fallo obligó a operar de manera manual, esto se traduce en retrasos en los vuelos, el check-in y hasta la gestión de maletas. Lo mismo en Asia y en toda América, África y Oceanía.

Para no ir más lejos, el fallo afectó todo, desde bolsas de valores, operadores de trenes, hospitales, empresas de todo tipo, hasta el servicio del 911; también agencias de información como AP y por supuesto, canales de televisión.

“Hablo de bancos grandes, telecomunicaciones, medios de comunicación incluido Sky News. En Estados Unidos, Europa, Asia, Nueva Zelanda ahora en todo el mundo, es una historia masiva, hay oficinas en todos lados que se han caído completamente, la gente no puede trabajar, los sistemas de pagos no funcionan”, destacó Tom Connel de Sky News.

Las acciones de CrowdStrike cayeron más del 14 por ciento, también las de Microsoft, aunque menos y el gigante tecnológico solo dijo que estaba tomando medidas para mitigar este desastre global.

