¿Qué Aerolíneas Suspenden Vuelos a Cuba en 2026? Lista de Compañías y Rutas Afectadas

Dos aerolíneas canadienses más anunciaron este martes 10 de febrero que suspenden sus vuelos a Cuba después de que el gobierno de La Habana anunciara que los aviones no podrán repostar en la isla por falta de combustible.

Air Transat y WestJet, ambas especializadas en viajes vacacionales, se sumaron a Air Canada, que el lunes informó que cancelaba sus rutas a Cuba.

Air Transat canceló todos los vuelos a Cuba hasta al menos el 30 de abril. "Según cómo evolucione la situación, los vuelos a Cuba podrían reanudarse a partir del 1 de mayo de 2026", informó la aerolínea, quien precisó que se pondría en contacto con sus clientes que se encuentran actualmente en la isla para su repatriación.

Por su parte, WestJet anunció que también comenzaría a enviar aviones vacíos a Cuba -cargados con combustible adicional- para traer de regreso a los clientes.

Reservas de Combustible Se Agotan en Cuba; México Envía Cargamento de Ayuda Humanitaria

Air Canada suspende vuelos en Cuba

La aerolínea canadiense Air Canada suspendió el lunes 9 de febrero de 2026 sus vuelos hacia Cuba debido a la escasez crítica de combustible que enfrenta la isla caribeña, dejando varados a aproximadamente 3,000 pasajeros que deberán ser repatriados en operaciones especiales sin pasajeros de ida.

La decisión se produce después de que las autoridades cubanas informaran a las aerolíneas que operan en el país que el suministro de combustible para aviación quedará suspendido durante un mes a partir de este lunes a medianoche, como parte de medidas de emergencia para enfrentar el estrangulamiento energético.

Historias recomendadas:

Con información de AFP