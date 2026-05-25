Sismo de Magnitud 6.9 Sacude Región de Antofagasta en Chile

Un sismo de magnitud 6.9 se registró esta tarde en la región de Antofagasta, al norte de Chile. El epicentro del temblor se localizó a 7 kilómetros al sureste de Calama, según informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile (SENAPRED).

Sismo de magnitud 6.9 sacude norte de Chile

Los reportes iniciales indicaban que el sismo había sido de magnitud 6.7. No obstante, tanto el SENAPRED de Chile, como el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), corrigieron su cálculo sobre la intensidad del sismo.

Al respecto, el Centro Sismológico Nacional chileno indicó en un comunicado que la magnitud del sismo fue 6.9. También se precisó que el epicentro se localizó a 20 kilómetros al noreste de Calama.

Las autoridades también señalaron que el temblor no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

Usuarios comparten videos del fuerte sismo vivido al norte de Chile

En redes sociales, usuarios compartieron videos del sismo desde sus centros de trabajo, escuelas y hogares. En todas las imágenes, el temblor se distingue por movimientos cortos y violentos.

En una grabación realizada en un comedor, se aprecia cómo algunos objetos caen de un anaquel, mientras el líquido en los vasos de los comensales se agita vigorosamente. En otro video, hecho desde una oficina, se aprecia cómo los monitores sobre los escritorios se sacuden con fuerza ante el sismo.

Hasta el momento, el temblor ocurrido a las 17:53, hora local, no ha dejado heridos ni daños de consideración. No obstante, algunos negocios sí han reportado mercancías caídas y estropeadas ante el movimiento telúrico.