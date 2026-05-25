Sismo de Magnitud 6.9 Sacude Región de Antofagasta en Chile

Esta tarde un sismo de magnitud 6.9 se registró en la región de Antofagasta, al norte de Chile

Sismo de magnitud 6.7 en el norte de ChileSismo de magnitud 6.7 en el norte de Chile. Foto: USGS

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Un sismo de magnitud 6.9 sacudió Antofagasta, Chile, sin causar daños mayores. Descubre cómo se vivió este temblor en redes sociales.

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