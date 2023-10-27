Tailandia Lanza Ataques Aéreos en la Frontera con Camboya Tras Muerte de uno de sus Soldados

El ejército de Tailandia lanzó ataques aéreos en la frontera con Camboya después de que uno de sus soldados falleciera presuntamente por disparos procedentes del lado camboyano. El incidente forma parte de una serie de enfrentamientos armados registrados en las últimas 24 horas, que también han dejado cuatro militares tailandeses heridos.

Las Fuerzas Armadas tailandesas confirmaron las operaciones aéreas en un comunicado, en el que justificaron la acción como “una respuesta a las operaciones militares camboyanas”. No obstante, el Gobierno de Nom Pen rechaza haber iniciado los disparos y sostiene que sus fuerzas solo actuaron de manera defensiva.

Pugna añeja

Ambos países reclaman la soberanía sobre Prasat Ta Muen Thom, un templo situado en una franja fronteriza cuya delimitación ha sido motivo de desacuerdo durante años. En las comunidades cercanas se habla tanto jemer —idioma oficial de Camboya— como tailandés, reflejo de la fuerte mezcla cultural que caracteriza a la región.

La zona forma parte del antiguo corazón del Imperio jemer, que prosperó entre los siglos IX y XV y dejó numerosas construcciones históricas, entre ellas Prasat Ta Muen Thom. Las discrepancias sobre la trazabilidad exacta de la frontera y la titularidad de estos templos han alimentado tensiones bilaterales durante décadas.

