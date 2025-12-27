Inicio Internacional Temblor Hoy en Perú: Sismo de Magnitud 6 Sacude Chimbote

|

Ricardo Burgos

-

El sismo se sintió con gran intensidad en Lima especialmente en los edificios altos

Temblor hoy en Perú. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Geofísico del Perú reportó un movimiento telúrico de 6 grados de magnitud a 52 kilómetros de profundidad al oeste de Chimbote, en Santa, región Ancash.  

El sismo se sintió con gran intensidad en Lima, la capital de Perú, especialmente en  edificios  altos donde el remezón causó preocupación. En varias ciudades del norte y centro del país la gente salió de sus casas.  

Al cierre de este informe, no se reportaron daños ni víctimas.

 

Información en desarrollo...  

 

