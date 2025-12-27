Temblor Hoy en Perú: Sismo de Magnitud 6 Sacude Chimbote
Ricardo Burgos
El sismo se sintió con gran intensidad en Lima especialmente en los edificios altos
El Instituto Geofísico del Perú reportó un movimiento telúrico de 6 grados de magnitud a 52 kilómetros de profundidad al oeste de Chimbote, en Santa, región Ancash.
El sismo se sintió con gran intensidad en Lima, la capital de Perú, especialmente en edificios altos donde el remezón causó preocupación. En varias ciudades del norte y centro del país la gente salió de sus casas.
Al cierre de este informe, no se reportaron daños ni víctimas.
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 28, 2025
IGP/CENSIS/RS 2025-0829
Fecha y Hora Local: 27/12/2025 21:51:48
Magnitud: 6.0
Profundidad: 52km
Latitud: -9.09
Longitud: -79.19
Intensidad: V Chimbote
Referencia: 67 km al O de Chimbote, Santa - Áncash
Información en desarrollo...
