Temblor Hoy en Perú: Sismo de Magnitud 6 Sacude Chimbote

El Instituto Geofísico del Perú reportó un movimiento telúrico de 6 grados de magnitud a 52 kilómetros de profundidad al oeste de Chimbote, en Santa, región Ancash.

El sismo se sintió con gran intensidad en Lima, la capital de Perú, especialmente en edificios altos donde el remezón causó preocupación. En varias ciudades del norte y centro del país la gente salió de sus casas.

Al cierre de este informe, no se reportaron daños ni víctimas.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0829

Fecha y Hora Local: 27/12/2025 21:51:48

Magnitud: 6.0

Profundidad: 52km

Latitud: -9.09

Longitud: -79.19

Intensidad: V Chimbote

Referencia: 67 km al O de Chimbote, Santa - Áncash — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 28, 2025

Información en desarrollo...

Historias recomendadas: