Trump Asegura que Acuerdo de Paz con Irán Está en Fase Final; Abrirán el Estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump, aseguró que existe un acuerdo en negociación entre Estados Unidos, Irán y varios países de Medio Oriente para alcanzar un Memorando de Entendimiento sobre la paz en la región.

A través de un mensaje difundido desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, Trump afirmó que sostuvo conversaciones con líderes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Baréin sobre la situación relacionada con la Irán.

Según el mandatario estadounidense, el acuerdo ya fue negociado y únicamente se encuentra pendiente de concluir algunos detalles finales antes de su anuncio oficial.

Trump señaló que entre los participantes en las conversaciones estuvieron el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, así como otros líderes de la región.

Además, reveló que también mantuvo una llamada telefónica con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, conversación que calificó como positiva.

“Actualmente se están discutiendo los aspectos y detalles finales del acuerdo”, expresó Trump en su mensaje.

El republicano adelantó que uno de los puntos más relevantes del eventual pacto contempla la apertura del Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo para el transporte internacional de petróleo.

Hasta el momento, ningún gobierno involucrado ha emitido información adicional sobre los alcances del posible acuerdo ni sobre las condiciones específicas del entendimiento entre Washington y Teherán.

El anuncio ocurre en medio de la tensión internacional generada por el conflicto en Medio Oriente y las recientes amenazas de escalada militar entre Irán e Israel.

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