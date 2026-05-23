Sheinbaum Reafirma Continuidad de la 4T: “No Hay Divorcio Entre Pueblo y Gobierno”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó este sábado 23 de mayo el evento “Alimentación para el Bienestar” en Comalcalco, donde anunció avances del proyecto “Chocolate Bienestar” y nuevas acciones para fortalecer la producción de cacao en Tabasco.

Durante el acto realizado en la finca El Morralero, la directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores, informó que el Gobierno de Tabasco donó 2.3 hectáreas para la construcción de la Planta Agroindustrial de Chocolate del Bienestar.

La funcionaria detalló que la construcción de la nueva fábrica iniciará en septiembre de 2026 y que su inauguración está prevista para 2027. La planta comenzará operaciones con una capacidad de procesamiento de 600 toneladas de cacao.

El proyecto busca fortalecer la cadena productiva del cacao, uno de los cultivos más importantes de Tabasco y pieza clave dentro de la estrategia alimentaria impulsada por el Gobierno federal.

Sheinbaum defiende la continuidad de la 4T

Durante su discurso, Sheinbaum defendió la continuidad de la llamada Cuarta Transformación y aseguró que existe cercanía entre el gobierno y la ciudadanía.

“Vamos muy bien porque no hay divorcio entre pueblo y gobierno”, expresó la mandataria ante productores y beneficiarios de programas sociales.

Además, rechazó las críticas sobre su relación política con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y afirmó que ambos forman parte del mismo proyecto político.

“Somos el mismo proyecto, se llama Cuarta Transformación de la vida pública de México”, sostuvo.

La presidenta también pidió a productores tabasqueños presentar en un plazo de dos semanas un proyecto que permita garantizar precios para el cacao y generar mayor valor agregado al producto.

El objetivo, explicó, es impulsar a pequeños productores para que puedan fortalecer su comercialización e incluso exportar cacao procesado.

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