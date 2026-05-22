Sheinbaum Se Reúne con Líderes de la Unión Europea en Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió hoy, 22 de mayo de 2026, a líderes europeos, en el marco de la VIII Cumbre México-Unión Europea, en la que se prevé la firma del Acuerdo Global Modernizado.

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Cumbre México-Unión Europea

A la reunión asistió la delegación europea encabezada por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y António Costa, presidente del Consejo Europeo, quienes llegaron a México el 20 de mayo de 2026.

La presidenta Sheinbaum recibió a Ursula von der Leyen y a António Costa en la puerta de honor de Palacio Nacional y posteriormente, se realizó una ceremonia en la que se entonó el Himno nacional mexicano y el de la Unión Europea (UE).

Después, la presidenta Sheinbaum Pardo, Von der Leyen y Costa se tomaron la foto oficial de la visita.

Al terminar la ceremonia de bienvenida, la VII Cumbre México-Unión Europea dio inicio, en Palacio Nacional.

Se tiene previsto que a las 12:00 horas, se ofrezca una conferencia de prensa por la Cumbre México-Unión Europea, la primera luego de 10 años.

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RMT