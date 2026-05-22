García Harfuch Se Reúne con Vicepresidenta de Comisión Europea; Destacan Lucha Contra Cárteles 

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se reunió con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, con quien dialogó sobre la estrategia de seguridad de México y la policía orientada por inteligencia.

En redes sociales, Kallas expresó que la Europol y las fuerzas del orden mexicanas están intensificando la cooperación contra el crimen organizado.

Asimismo, la también alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad destacó la lucha contra el tráfico de drogas y armas.

“La lucha contra los cárteles y los flujos ilícitos de drogas y armas es de interés común para Europa y México”, sostuvo.

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Cooperación internacional

Por su parte, García Harfuch detalló que en la reunión dialogaron sobre los retos compartidos en materia de seguridad.

En su perfil de la red social X, dijo que el encuentro fue para hablar también sobre el fortalecimiento de la cooperación internacional, el intercambio de información y las acciones coordinadas contra el crimen transnacional.

“Seguiremos impulsando el trabajo conjunto con nuestros socios internacionales para fortalecer la prevención, investigación y combate de las redes delictivas que operan a nivel global”, puntualizó.

Nos reunimos con Kaja Kallas (@kajakallas), Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, para dialogar sobre los retos compartidos en materia de seguridad y fortalecer la cooperación internacional, el intercambio de información y las… https://t.co/AAsLnNdfuK pic.twitter.com/Nn1GjkXNLj — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 22, 2026

Visita de líderes de la UE

Cabe señalar que esta reunión se dio en el marco de la visita de líderes de la Unión Europea (UE) a México.

El miércoles 20 de mayo de 2026, llegaron Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y António Costa, presidente del Consejo Europeo.

Ambos se reunirán este viernes con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, en lo que será la primera cumbre bilateral en más de 10 años entre la UE y México.

México busca profundizar la relación comercial con la Unión Europea, diversificar las exportaciones y reforzar lazos políticos.

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Con información de N+.

spb