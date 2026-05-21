Cita de Emergencia para Visa Americana: ¿Cuáles Son los Requisitos y Costo en Embajada de EUA?

¿Sabías que hay citas de emergencia para sacar la visa americana? En N+, te decimos cuáles con los requisitos y el costo del trámite, en la embajada de Estados Unidos de América (EUA).

¿En qué casos necesitas una cita de emergencia?

La embajada de Estados Unidos en México informó que las citas de emergencia, para obtener la visa americana, se pueden conceder por motivos médicos, funerales, legales, laborales o estudiantiles.

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¿Cómo obtener una cita de emergencia?

Paso 1

Llena la solicitud SD-160 y crea tu perfil.

Paga la tarifa de visa de no migrante de 185 dólares (aproximadamente 3,218 pesos mexicanos) en los bancos Scotiabank o BanBajío.

Agenda una cita en el CAS y en la embajada de Estados Unidos.

Paso 2

Solicita la cita de emergencia desde la cuenta que creaste.

Haz click en el botón continuar.

Selecciona: Solicitar cita de emergencia.

Sigue las indicaciones y envía la solicitud.

Recibirás respuesta en 24 horas, por correo electrónico.

En caso de ser aprobada tu solicitud, recibirás un correo de confirmación con las nuevas fechas y horarios de tus citas.

En caso de que la solicitud sea negada, tu cita regular seguirá siendo válida para las fechas que habías programado.

Embajada de Estados Unidos en México explica motivos por los que puede cancelarse una visa

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Con información de N+.

RMT