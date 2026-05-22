¿Cómo Va la Inflación en México? Jitomate y los Productos que Siguen Caros

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer hoy, 22 de mayo de 2026, cómo va la inflación en México; aquí te decimos qué productos, ademas del jitomate, siguen caros.

El INEGI señaló que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) disminuyó 0.16% y registró un nivel de 145.622, por lo que la inflación bajó al 4.11%, en la primera quincena de mayo de 2026, luego de que cerró abril en 4.45%.

En tanto, el índice de precios subyacente -que excluye bienes y servicios con alta volatilidad o cuyos precios no responden a condiciones de mercado- aumentó 0.13 %. Mientras que los precios de las mercancías subieron 0.09 % y los de servicios, 0.17%.

¿Qué es el INPC? El INEGI explica que el Índice Nacional de Precios al Consumidor es una medida del cambio promedio en los precios de los productos que integran una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares de México, a lo largo del tiempo.

El INEGI explica que el Índice Nacional de Precios al Consumidor es una medida del cambio promedio en los precios de los productos que integran una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares de México, a lo largo del tiempo. ¿Qué es la inflación? La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios. Para medir su nivel se utilizan índices que reflejan el crecimiento porcentual de una canasta de bienes y servicios ponderada, en este caso, el INPC.

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Lista de 10 productos con precio al alza en México

El INEGI dio una lista de los 10 productos con precios altos, pese a que la inflación cedió un poco durante la primera quincena de mayo de 2026 y son los siguientes.

Jitomate: Con aumento del 5.39%. Detergentes: 2.68%. Gas LP: 1.81%. Vivienda propia: 0.15%. Papa y otros tubérculos: 5.46%. Pollo: 1.17%. Loncherías, fondas, torterías y taquerías: 0.29%. Transporte aéreo: 4.34%. Taxi: 0.88%. Tortilla de maíz: 0.44%.

Lista de productos con precio a la baja

El INEGI también dio a conocer los 10 productos con precios a la baja, en México y son los siguientes:

Electricidad: Con disminución del 17.88%. Tomate verde: -18.59%. Huevo: -2.37%. Chile serrano: .11.21%. Otros chiles frescos: -14.28%. Pepino: -22-16%. Vino de mesa: 5.06%. Tequila: 4.57%. Limón: -9.78%. Cebolla: -4.14%.

En la primera quincena de mayo 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 145.622 y representó una disminución de 0.16% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 4.11%.



Por componente, la inflación… pic.twitter.com/7nTj3imcyn — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) May 22, 2026

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