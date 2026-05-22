Sheinbaum Habló con Secretario de Seguridad de EUA Sobre Operaciones Conjuntas en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio detalles sobre la reunión que tuvo el jueves con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos de América (EUA), Markwayne Mullin, en Palacio Nacional.

En la conferencia mañanera de hoy, 22 de mayo de 2026, la mandataria dijo que en el encuentro “quedó muy claro que la colaboración entre Estados Unidos y México es eso: es colaboración, es coordinación, que no hay subordinación y que es mejor para ambos países coordinarnos bien”.

“Se lo dije ayer al secretario de Seguridad: colaboramos, nos coordinamos, pero operaciones conjuntas en tierra, no. No lo permite nuestra Constitución”, afirmó la presidenta.

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RMT