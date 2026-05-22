Inicio Nacional Seguridad Sheinbaum Habló con Secretario de Seguridad de EUA Sobre Operaciones Conjuntas en México

Sheinbaum Habló con Secretario de Seguridad de EUA Sobre Operaciones Conjuntas en México

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La presidenta Sheinbaum Pardo da detalles de la reunión que sostuvo con Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos

Foto: X @Claudiashein

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio detalles sobre la reunión que tuvo el jueves con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos de América (EUA), Markwayne Mullin, en Palacio Nacional.

En la conferencia mañanera de hoy, 22 de mayo de 2026, la mandataria dijo que en el encuentro “quedó muy claro que la colaboración entre Estados Unidos y México es eso: es colaboración, es coordinación, que no hay subordinación y que es mejor para ambos países coordinarnos bien”.

“Se lo dije ayer al secretario de Seguridad: colaboramos, nos coordinamos, pero operaciones conjuntas en tierra, no. No lo permite nuestra Constitución”, afirmó la presidenta.

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Con información de N+.

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