Trump Pausa Operación Para Ayudar a que Barcos Salgan de Ormuz

El presidente Donald Trump dijo hoy martes que suspendió la operación militar estadounidense para escoltar barcos a través del estrecho de Ormuz después de apenas un día, en un intento de alcanzar un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra en el Oriente Medio.

"El Proyecto Libertad (el movimiento de buques a través del estrecho de Ormuz) se pausará por un corto período de tiempo para ver si el acuerdo puede o no ser finalizado y firmado", dijo Trump en su red social Truth Social.

¿Cuál es el Proyecto Libertad?

Es un operativo militar y humanitario anunciado por Donald Trump, diseñado para escoltar embarcaciones comerciales y desbloquear el tráfico en el estrecho de Ormuz, una ruta vital para el comercio energético mundial que quedó paralizada tras la escalada del conflicto con Irán.

Irán y EUA Cruzan Amenazas por el Estrecho de Ormuz

Atraviesan dos buques de EUA

El pasado 5 de mayo, dos buques de guerra de EUA lograron atravesar el estrecho de Ormuz e ingresar al golfo Pérsico, pese a un ataque coordinado con drones, misiles y pequeñas embarcaciones, atribuido a Irán.

Los destructores, apoyados por helicópteros y otras aeronaves, enfrentaron amenazas durante su tránsito por esta estratégica vía marítima, según informaron fuentes militares a la cadena CBS News.

De acuerdo con funcionarios de defensa, citados por la cadena, las fuerzas estadounidenses activaron sistemas de protección y apoyo aéreo que permitieron neutralizar o disuadir los intentos de ataque sin que se registraran impactos.

El Comando Central informó previamente que había facilitado el paso de dos buques mercantes con bandera estadounidense por el estrecho de Ormuz, como un “primer paso” en la operación anunciada por el presidente, Donald Trump, para permitir el tránsito de navíos atrapados por el bloqueo iraní.

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