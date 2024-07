Un Niño Mexicano Gana el Campeonato Mundial de Cálculo Mental Aloha

Santiago Castro, un niño michoacano, se proclamó como el gran campeón del Campeonato Mundial de Cálculo Mental Aloha, en la que debía resolver en cinco minutos 70 operaciones aritméticas, para lo que han contado con la ayuda del ábaco tradicional japonés ‘soroban’.

Un total de 600 niños de 40 países participaron en la prueba, que contaba con operaciones matemáticas simples como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones y otras más complejas como fracciones, raíces cuadradas o potencias.

La prueba tuvo lugar este sábado y los premios se entregaron por la tarde, en un acto en el que estaban presentes también familiares y profesores de los participantes.

La profesora mexicana María Primavera Carranza acudió a la prueba con cuatro de sus alumnos de Michoacán, uno de los cuales es precisamente Santiago. La profesora expresó que se siente muy “feliz” y “orgullosa”:

Santiago Castro llegó a Madrid, en España, sede de la competencia, acompañado de sus padres. Llevaba entrenando un año:

Me siento orgulloso. Antes de la competición me sentía nervioso, pero después me sentí más confiado