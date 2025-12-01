Reportan Varios Muertos y Desaparecidos por Hundimiento de Dos Embarcaciones en Río de Perú

A causa de las torrenciales lluvias, que provocaron el deslizamiento de tierra en las orillas del río Ucayali, en Perú, dos embarcaciones se hundieron este lunes 1 de diciembre y dejaron un saldo preliminar de al menos 12 personas fallecidas y más de 30 desaparecidas.

De acuerdo con el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, varias unidades de rescate de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de la Marina partieron desde el aeropuerto de Pucallpa, capital de Ucayali, con destino a Iparia para ayudar a los pasajeros afectados y para colaborar en labores de rescate.

Noticia relacionada: Tragedia en Hong Kong Suma 146 Muertos y 100 Desaparecidos; los Deudos Rinden Homenaje

Los primeros reportes señalan que hubo un deslizamiento de tierra en el puerto peruano de Iparia, lo que provocó que dos embarcaciones que hacían una parada en la orilla del río Ucayali se hundieran la mañana de este lunes 1 de diciembre.

El departamento de policía de Ucayali señaló que además de las 12 víctimas mortales, entre las que hay varios niños, también se contabilizaron al menos seis personas lesionadas.

VIDEO: Momento del Inicio del Trágico Incendio en Complejo Residencial de Hong Kong

¿Qué causó el hundimiento de dos embarcaciones en el río Ucayali, en Perú?

Por otra parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) indicó en redes sociales que el deslizamiento se produjo por la erosión de la ribera del río Ucayali a causa de las lluvias y agregó que pidieron el apoyo de la Marina de Guerra "para las acciones de búsqueda y rescate".

Trascendió que una de las embarcaciones, de nombre 'Rápido Oriente', quedó completamente sumergida, mientras que la embarcación 'Deo Rigo', que transportaba pasajeros de diferentes comunidades amazónicas, también sufrió graves daños a causa del deslizamiento de tierra.

Como se aprecia en videos que circulan en redes sociales, la gente corría alarmada por la orilla del río luego de presenciar la tragedia, mientras al fondo se veían personas tratando de salir del agua, enmedio de maletas flotando.

Jonathan Novoa, capitán de la Marina, señaló que hasta ahora se han recuperado nueve cuerpos de personas fallecidas en el punto de la tragedia. Y que también hay "varios heridos" y los desaparecidos podrían ser hasta "cuarenta".

Las autoridades trabajan junto a las familias para intentar determinar cuántas personas no han sido ubicadas todavía. Además, las labores de búsqueda se complican porque el Ucayali es un río con mucho afluente, con palizadas y remolinos, precisó el militar:

Aún se desconoce cuántas personas estaban en las embarcaciones

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), adscrito a la defensa civil, informó que una de las embarcaciones aún estaba sin pasajeros y "la otra ya estaba con aproximadamente 50 personas a bordo".

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC