Virus Nipah: Lista de Países con Brotes Hoy, Sábado 31 de Enero 2026

Luego de que funcionarios de salud de India confirmaron cinco casos de infección por el virus Nipah en el estado de Bengala Occidental, varios países cercanios reactivaron sus alertas sanitarias ante el potencial riesgo de propagación, pues se trata de un patógeno poco común pero altamente letal, ya que puede causar la muerte en más de la mitad de las personas infectadas.

Cabe destacar, que ambos pacientes, una mujer y un hombre, enfermeros de entre 20 y 30 años, desarrollaron síntomas a finales de diciembre de 2025 y fueron hospitalizados a inicios de enero. Además tres personas más resultaron contagiadas un médico, un enfermero y otro profesional sanitario. La enfermera se encuentra actualmente en coma.

El virus Nipah pertenece a la misma familia que el sarampión, aunque, a diferencia de este, no es tan contagioso. Sin embargo, su tasa de mortalidad es considerablemente mayor, lo que lo convierte en una amenaza relevante para la salud pública. Tras la confirmación de los casos en India, países como Hong Kong, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam reforzaron esta semana los controles sanitarios en aeropuertos y puntos de entrada internacional.

India Confirma Cinco Casos de Virus Nipah; Autoridades Rastrean 180 Posibles Contagios

Lista de países con brote de virus Nipah

Hasta ahora, los brotes de virus Nipah se han limitado a Bangladesh, India, Malasia, Filipinas y Singapur. Por ello, las recomendaciones preventivas emitidas por las autoridades sanitarias están dirigidas principalmente a las personas que viven en estos países o que planean viajar a dichas regiones.

El virus fue identificado por primera vez a finales de la década de 1990, durante un brote registrado entre 1988 y 1999 en Malasia y Singapur. En ese periodo se reportaron numerosos casos de enfermedades respiratorias graves y, de acuerdo con la Organización Mundial de Sanidad Animal, fue necesario sacrificar alrededor de un millón de cerdos para contener la propagación del virus.

¿Cómo se contagia?

Según la OMS, los murciélagos frugívoros de la familia Pteropodidae son el huésped natural del virus Nipah, lo que permite su circulación silenciosa en la naturaleza.

La transmisión a los seres humanos puede ocurrir por contacto directo con animales infectados, como murciélagos o cerdos, así como por el consumo de frutas o productos derivados —por ejemplo, jugo crudo de dátil— contaminados con saliva u orina de estos animales. También se ha documentado la transmisión de persona a persona, aunque esta suele darse únicamente mediante contacto muy cercano.

Virus Nipah en el Mundo. Foto: OMS

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad?

En cuanto a los síntomas, las personas infectadas pueden ser asintomáticas o presentar afecciones respiratorias. Los signos más frecuentes incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, vómitos y dolor de garganta. En casos más graves, pueden aparecer mareos, somnolencia, alteraciones de la conciencia y síntomas neurológicos asociados a encefalitis aguda. La OMS estima que el periodo de incubación oscila entre cuatro y 14 días.

