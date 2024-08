¿Qué Tan Comunes son las Trombas Marinas Como la que Hundió el Lujoso Velero en Sicilia?

A 700 metros de la costa se divisan las luces del lujoso velero Bayesian, mientras la lluvia se precipita y el viento arrecia sobre el pequeño pueblo pesquero de Porticello, en Sicilia, Italia. A bordo de la embarcación –que tiene el mástil de aluminio más alto del mundo de 76 metros– se encuentran 22 personas, 10 de ellos parte de la tripulación, que descansan tras una celebración.

De pronto en medio de la repentina tormenta se forma una tromba marina, que golpea el navío y lo hunde cuando son cerca de las 5 de la mañana del 19 de agosto de 2024. Una tragedia que hasta el momento ha dejado 7 fallecidos, entre ellos Mike Lynch, considerado el Bill Gates británico, y su hija Hanna; el presidente del banco Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, y el abogado Chris Morvillo.

Con este desastre salen a flote las dudas: ¿Qué son las trombas marinas? ¿Qué tan comunes y frecuentes son? ¿Se pueden predecir? y lo más importante ¿Estarían relacionadas con el cambio climático?

¿Qué son las trombas marinas?

Las trombas marinas –que son tornados en el agua– se forman cuando la superficie del mar está muy caliente, comienza a evaporarse y choca con el aire frío de las nubes bajas de tipo tormenta, explica Leonardo Álvarez, oceanólogo e investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS). –Las nubes tipo tormenta, que menciona, están formadas por gotas de agua, cristales de hielo, gotas superenfriadas, focos de nieve y granizo.



Cuando el agua del mar comienza a evaporarse, ese aire caliente empieza a moverse verticalmente, en espiral, hacia arriba y choca con el aire frío de las nubes de tormenta, entonces se forman una especie de conos o tubos estrechos del mar hacia las nubes, explica Álvarez.

Octavio Aburto, investigador del Institución Scripps de Oceanografía, en California, Estados Unidos, señala que son pequeños sistemas que se forman muy rápido.

Ese viento va ganando fuerza conforme el sistema se alimenta más de esta agua caliente, se precipita más agua y empieza a girar más y más rápido”.

¿Se pueden predecir?

Estos fenómenos no se han estudiado tanto, por lo que no se pueden predecir cómo se hace con los huracanes, y dado que son columnas estrechas generalmente no son detectadas por los radares ni reportadas a las embarcaciones.

“Son difíciles de predecir. Es difícil estarlos monitoreando (porque son de menor envergadura que un huracán, por ejemplo) y no hay todavía una tecnología”, dice el biólogo Octavio Aburto y colaborador del programa 1.5 Grados para Salvar al Planeta de N+.

Sin embargo, son bastante comunes. A nivel mundial los países donde se han registrado el mayor número de trombas marinas son Estados Unidos, con 981; Italia, con 342; Las Bahamas, con 178; Grecia, con 113 y Canadá con 112, en tanto México aparece en el lugar número 14, con 25 entre 2023 y 2024, de acuerdo con un registro del Centro Internacional de Investigación sobre Trombas Marinas (ICWR), una organización internacional conformada por meteorólogos, investigadores y cazadores de tormentas alrededor del mundo.

En el territorio mexicano este tipo de eventos son comunes en verano, sobre todo en julio y agosto, cuando hay mucha humedad y lluvia, dice Jose Francisco León Cruz, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM. Pero subraya que no se puede afirmar que sean más frecuentes, porque tiene pocos años que se está documentando de manera sistemática, aunque sí se están reportando más por el uso de la tecnología de celulares.

Es el caso de los que se han registrado este año en Tulum, Quintana Roo, Alvarado, Veracruz y Huatulco, Oaxaca.

El investigador del Scripps precisa que estos fenómenos son muy peligrosos, porque se forman muy rápido y ocurren accidentes de embarcaciones si no se conocen los patrones de navegación o los capitanes son inexpertos.

¿Están relacionados con el cambio climático?

No se tienen suficientes datos históricos para saber si ha habido una variación en su frecuencia e intensidad, pero sí se ha documentado que por el cambio climático se tienen temperaturas extremas prolongadas, y que se ha favorecido la formación de tormentas, dice León Cruz.

Octavio Aburto, apunta que el calentamiento del mar y las condiciones más calientes de la atmósfera generan mayor energía térmica, para que estos sistemas como los tornados, los huracanes y las trombas marinas crezcan y sean más frecuentes.

En el Mar Mediterráneo, donde está Sicilia y se hundió el velero, las altas temperaturas alcanzan los 30 grados centígrados, de acuerdo con la herramienta My Ocean Light del Servicio de Cambio Climático de la Unión Europea, Copernicus.

