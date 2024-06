Ola de Calor en México, 35 Veces más Probable Debido al Cambio Climático: Estudio

El cambio climático provocado por el hombre llevó a que la devastadora ola de calor en mayo en México, América Central y el sur de Estados Unidos fuera 35 veces más probable, reveló un nuevo estudio publicado hoy 20 de junio de 2024 por especialistas climatólogos

También se descubrió que las olas de calor ocurrirán con mucha más frecuencia en las próximas décadas.

La probabilidad de que el calor extremo que ha afectado a todos esos países en mayo y junio se reproduzcan es cuatro veces mayor que hace 25 años, según esta asociación de climatólogos conocida como Atribución Meteorológica Mundial (WWA por sus siglas en inglés).

Desde marzo México ha registrado al menos 61 muertes directamente relacionadas con las altas temperaturas, una situación que podría empeorar dramáticamente.

La WWA, que utiliza métodos contrastados con otros científicos para evaluar los vínculos entre eventos extremos específicos y el calentamiento global, señaló los efectos de esta ola de calor sin precedentes.

A causa del uso de combustibles fósiles, que provocan gases de efecto invernadero, los principales causantes del cambio climático, millones de personas sufrirán las consecuencias de esas oleadas de calor, considera esa red de científicos.

