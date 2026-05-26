Géiser Surge en Casa de Michoacán: ¿Podría Formarse un Volcán como el Paricutín?

Un géiser comenzó a manar vapor de agua y gases a grandes temperaturas en una casa de Ixtlán de los Hervores, en Michoacán, ¿podría surgir así un volcán como el Paricutín?

Géiser en MichoacánGéiser en Michoacán. Foto: CNPC

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¿Un nuevo volcán en Michoacán? Un géiser ha surgido en Ixtlán de los Hervores. Aunque no hay indicios de erupción, la actividad geotérmica es intensa. Descubre más sobre este fenómeno.

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