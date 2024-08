A 13 Años de la Tragedia en Casino Royale, Develan Memorial por Víctimas del Ataque

Después de trece años, el memorial de las víctimas del Casino Royale vio la luz en la avenida San Jerónimo, pero sus familiares piden que esto no quede en el olvido y que se recuerde que no hay justicia en la página negra de la violencia en nuestro estado.

La tarde de este domingo, familiares de las 52 víctimas y los dos bebes no natos del Casino Royale se dieron cita en la banqueta donde se suscitó el trágico accidente en el 2011, pero hoy para develar el memorial que recuerda a cada una de ellas

Este memorial va a recordar siempre lo que paso, la tragedia que paso aquí, en Monterrey, que nunca se olvide y no vuelva a suceder.

Con la presencia de personal Comisión de Derechos Humanos, quien trabajó de la mano de los familiares para hacer el homenaje, comenzaron entregando las cruces que la familia había puesto en este sitio.

Familiares recuerdan tragedia en el Casino Royale

Este es un logro que hemos venido luchando todos estos años, trece años, al fin se logró, ahora esperemos que la justicia, haga justicia, porque hay culpables que aún no los sentencia.

Marisela Ramírez, mamá de Claudia Castillo

Que su sangre derramada y las lágrimas de sus familias les persiga siempre y no encuentren paz donde quiera que estén.

Es la frase que lleva el monumento de tres metros por siete y que también encierra el sentir de los deudos, así como lo expresó la señora Samara Pérez, sobreviviente del atentado y quien perdió a su hijo Brad Xavier Muraira.

No es posible que, a trece años, todas las autoridades que deberían estar aquí, acompañándonos, no es posible, que tengamos que avisar a las autoridades con 20 días de anterioridad para que venga, cuando esto tienen 13 años, señores.

Samara Pérez, Madre de víctima de atentado

Entre una amalgama de sentimientos, donde destacaban la tristeza y la impotencia, los familiares recordaron que aún no se ha hecho justicia, al tener capítulos que no han sido esclarecidos y autoridades de las que no han recibido apoyo.

Más que sentimientos encontrados, todavía sigue la rabia que no hay sanciones, todavía lo que están presos no están sancionados, todavía hay dos, hay otros tantos que todavía no tienen sentencia.

Edmundo Jiménez, viudo de Rosa María Ramírez

Pedro Caballero / Noticias N+

