Conato de Incendio en Departamentos Alarma a Vecinos en el Centro de Monterrey

La madrugada de este lunes 10 de noviembre se registró la movilización de cuerpos de rescate tras el reporte de un conato de incendio en un edificio de departamentos ubicado en la avenida Madero y Colegio Civil, en pleno centro de Monterrey. El incidente provocó alarma entre los residentes, quienes tuvieron que abandonar sus viviendas junto con sus mascotas mientras los elementos de Bomberos de Nuevo León y Protección Civil de Monterrey ingresaban al inmueble para verificar la situación.

De acuerdo con las autoridades, los sistemas contra incendio del edificio se activaron luego de detectarse humo proveniente de lo que parecía ser un incendio en un bote de basura. Esto originó el reporte al 911 y la inmediata movilización de unidades de emergencia hacia la zona.

El personal de rescate procedió a evacuar a los inquilinos de manera preventiva mientras se realizaba la inspección de los departamentos. Sin embargo, al ingresar y revisar el lugar, se confirmó que no existía fuego activo, por lo que el incidente fue catalogado como una falsa alarma.

Tras unos minutos de verificación, los bomberos aseguraron el área y permitieron que los residentes regresaran a sus hogares para continuar con su descanso.

Antecedente reciente en el mismo edificio en Centro de Monterrey

Este edificio de departamentos ya había sido escenario de una movilización similar hace algunos meses, cuando un centro de carga eléctrica se incendió debido a una sobrecarga de energía, lo que también obligó a evacuar a todos los inquilinos en aquella ocasión.

Aunque el siniestro de esta madrugada no pasó a mayores, los vecinos manifestaron su preocupación por los constantes incidentes y pidieron a la administración del complejo reforzar las medidas de seguridad eléctrica y de prevención de incendios. El incidente concluyó sin personas lesionadas ni daños materiales.

