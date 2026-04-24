Asesinan a Hombre Frente a Capilla en Valle de Lincoln en García, Nuevo León

Un motociclista fue ejecutado a balazos la noche del jueves 23 de abril frente a una capilla de San Judas Tadeo, en la colonia Valle de Lincoln, en el municipio de García, Nuevo León.

Los hechos se registraron en el exterior del recinto religioso, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que provocó la movilización de elementos de seguridad y cuerpos de auxilio en la zona.

Al arribo de policías municipales y paramédicos de Protección Civil de García, se confirmó que la víctima ya no contaba con signos vitales, quedando tendida a un costado de una motocicleta.

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De acuerdo con los primeros reportes, el hombre habría sido víctima de un ataque directo por sujetos armados, quienes tras cometer la agresión se dieron a la fuga, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

Víctima no ha sido identificada

La víctima, de aproximadamente 30 años de edad, no ha sido identificada por las autoridades, quienes ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil del crimen.

El área fue acordonada por elementos policiacos, mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de evidencias en el lugar.

Este hecho violento generó preocupación entre los habitantes del sector, quienes señalaron que no es la primera ocasión en que se registran hechos delictivos en la zona.

Las autoridades continúan con las indagatorias para dar con los responsables de este homicidio y determinar las circunstancias en que ocurrió el ataque.

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