Investigan Muerte de Hombre en Una Obra de Construcción en San Nicolás de Los Garza, Nuevo León

Las autoridades de San Nicolás han iniciado una investigación sobre la muerte de un hombre, quien fue encontrado sin vida en una obra de construcción en la colonia Anáhuac, en el municipio de San Nicolás de los Garza. De acuerdo con los primeros informes, el albañil, habría perdido la vida tras desvanecerse mientras realizaba sus labores en el lugar de trabajo.

A pesar de que se le dieron los primeros auxilios, la víctima ya no presentaba signos vitales cuando las autoridades llegaron al sitio. Las autoridades fueron alertadas rápidamente tras el incidente, y al llegar al lugar, confirmaron que el hombre ya había fallecido. Una unidad de periciales de la Fiscalía General de Justicia se encontraba en el lugar recabando evidencias.

Investigaciones en Proceso

Poco después del descubrimiento, el cuerpo del hombre fue trasladado al anfiteatro del Hospital Universitario por una unidad del Servicio Médico Forense. Se espera que los resultados de la autopsia proporcionen información adicional sobre las causas de la muerte.

El área de la obra en construcción, que se encuentra bajo resguardo de los elementos ministeriales, permanece cerrada mientras se llevan a cabo las indagatorias. En las próximas horas, se esperan más detalles sobre este suceso. A medida que avanza la investigación, las autoridades buscarán esclarecer las circunstancias de la muerte del trabajador. Es importante destacar que, hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre posibles factores externos que hayan influido en el fallecimiento del hombre.

Con información de Adriana Garcíno /Noticias N+

