Investigan Presunta Bala Perdida en Secundaria Técnica 119 en Apodaca, Nuevo León

Un estruendo dentro de la Secundaria Técnica 119 Roberto González Barrera, ubicada en la colonia Villa de San Carlos, en el municipio de Apodaca, provocó momentos de alarma entre alumnos, maestros y padres de familia, luego de que se reportara un presunto impacto de bala en una de las ventanas del plantel educativo. De acuerdo con los primeros reportes, tras escucharse la supuesta detonación, estudiantes y personal docente entraron en confusión al desconocer lo que ocurría dentro de la institución.

Algunos alumnos se tiraron al suelo por temor, mientras que maestros trataban de mantener la calma y pedían a los estudiantes permanecer dentro de los salones y no salir mientras se evaluaba la situación. En medio de la tensión, la directora del plantel utilizó el sistema de sonido de la secundaria para informar que se aplicarían los protocolos correspondientes ante una situación de riesgo.

Video: Piden Más Seguridad Tras Bala Perdida que Impacta Ventana en Escuela de Apodaca

"En este momento la escuela está pasando por una situación de riesgo con lo de una bala perdida, ya está la policía, sus papás los dejan aquí por la seguridad”, se escuchó a través del sonido escolar mientras las autoridades comenzaban a movilizarse.

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El reporte generó preocupación entre padres de familia, quienes acudieron rápidamente a las instalaciones escolares tras enterarse de lo sucedido. Algunos manifestaron su temor debido a que, aseguran, no es la primera ocasión en que se escuchan detonaciones cerca del plantel educativo.

"Frecuentemente se escuchan balazos, pero no sabemos distinguirlos, han pasado dos ocasiones con esta sí”, expresó uno de los padres de familia preocupados por la seguridad de los estudiantes.

Continúan Investigaciones en el plantel educativo

La movilización policiaca no se hizo esperar y hasta la secundaria arribaron elementos de la Policía Municipal de Apodaca, quienes confirmaron que en la ventana de uno de los salones de primer grado existía un impacto de bala. Tras la confirmación, agentes ministeriales acudieron al sitio para iniciar las investigaciones correspondientes y realizar los peritajes necesarios para determinar cómo ocurrió el incidente y si la detonación se realizó al interior o exterior del plantel educativo.

Las autoridades señalaron que será durante el transcurso del día cuando se determine oficialmente el origen del disparo y se descarte o confirme si se trató de una bala perdida. Mientras tanto, padres de familia comenzaron a organizarse a través de redes sociales para evitar enviar a sus hijos a clases este martes 12 de mayo; sin embargo, pese al temor e incertidumbre, muchas madres de familia tuvieron que llevar nuevamente a los estudiantes a la secundaria para continuar con sus actividades escolares.

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Con información de Angel Giner / Noticias N+

RR