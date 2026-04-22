Balean a Hombre Durante Intento de Asalto en Apodaca, Nuevo León

Un hombre resultó herido por arma de fuego tras un presunto intento de asalto en la colonia Lomas del Pedregal, en el municipio de Apodaca, lo que provocó la movilización de corporaciones de seguridad la noche reciente.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar detonaciones de arma de fuego, por lo que de inmediato se realizó el despliegue de elementos policiales en la zona.

Al arribar al sitio, una fuente de seguridad confirmó que los hechos estarían relacionados con un intento de robo, durante el cual la víctima fue lesionada. El hombre fue identificado como Salvador, de 51 años de edad, quien presentaba un impacto de bala en una de sus piernas.

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Víctima es llevada al hospital de urgencias

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención médica prehospitalaria y posteriormente fue trasladado a un hospital cercano, donde permanece bajo observación médica. Hasta el momento, su estado de salud no ha sido detallado por las autoridades.

Tras el incidente, la zona fue acordonada y resguardada por elementos de seguridad, mientras se realizaban las diligencias correspondientes para recabar evidencias y esclarecer lo ocurrido.

De manera preliminar, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos, por lo que las autoridades ya iniciaron un operativo de búsqueda en los alrededores para dar con los presuntos responsables.

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