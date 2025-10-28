Cambio de Placas Foráneas en Nuevo León: ¿Cuánto Cuesta y Qué Documentos Piden para el Trámite?

Si vives en Nuevo León y tienes un vehículo con placas foráneas, es importante que tramites tu cambio pues en el estado ya se encuentran activos operativos para detectar placas de otras entidades desde el pasado 24 de octubre. Aquí en N+ Monterrey te compartimos todos los detalles que debes conocer para realizar este trámite: el costo, los requisitos y las modalidades para tu registro.

El cambio de placas foráneas en Nuevo León tiene un costo de 5 mil 657 pesos más el costo por el cambio de propietario; por el momento, este pago no se puede realizar de forma digital. Para el registro, tanto en línea como presencial, Instituto de Control Vehicular (ICV) solicita los siguientes documentos en original:

Documento que acredite legalmente la propiedad del vehículo (factura, pedimento de importación, constancia de regularización, según aplique el caso). De ser necesario se deberá presentar el consecutivo de propiedad.

(factura, pedimento de importación, constancia de regularización, según aplique el caso). De ser necesario se deberá presentar el consecutivo de propiedad. Licencia para conducir vigente del conductor habitual del vehículo; si se trata de registro de motocicletas, se deberá presentar Licencia para conducir tipo M (motociclista).

vigente del conductor habitual del vehículo; si se trata de registro de motocicletas, se deberá presentar Licencia para conducir tipo M (motociclista). Comprobante de domicilio reciente no mayor a 3 meses de antigüedad (Agua, Luz, Gas, Teléfono, etc.), únicamente si el solicitante es una persona moral.

reciente no mayor a 3 meses de antigüedad (Agua, Luz, Gas, Teléfono, etc.), únicamente si el solicitante es una persona moral. Poder Notarial del representante legal , cuando el interesado sea representado por un tercero.

, cuando el interesado sea representado por un tercero. Constancia de situación fiscal , si el interesado es persona moral.

, si el interesado es persona moral. Documento que acredite la legal estancia en el país , tratándose de persona física extranjera.

, tratándose de persona física extranjera. Baja del vehículo , placas de circulación o recibos de pagos de contribuciones realizadas, del estado de procedencia del vehículo.

, placas de circulación o recibos de pagos de contribuciones realizadas, del estado de procedencia del vehículo. Presentar vehículo a revisión física en el módulo de revisión vigente, únicamente en los siguientes casos: Vehículos cuyos documentos no permitan al Instituto validar la información con las autoridades competentes. Cuando de manera aleatoria, con los métodos que se utilicen para ese efecto, se le seleccione para acudir a la revisión física.

en el módulo de revisión vigente, únicamente en los siguientes casos:

¿Cómo puedo hacer mi registro en línea para el cambio de placas foráneas en Nuevo León?

También puedes hacer tu registro en línea para el cambio de placas foráneas en Nuevo León. Primero tienes que entrar a la página https://nlinea.nl.gob.mx./ del Instituto de Control Vehicular (ICV) donde encontrarás el apartado de Alta de Vehículos Modalidad Foráneos; al ingresar a esta sección debes dar click en el botón que dice “Iniciar trámite”, ahí te pedirán iniciar sesión o crear una cuenta para seguir el proceso.

Una vez ingresando a tu cuenta, el sitio te irá indicando los pasos a seguir para llevar a cabo el registro de vehículos nuevos o usados de otra entidad del país, importados o regularizados. Toma en cuenta que para el trámite en línea deberás adjuntar los documentos en formato PDF que mencionamos anteriormente.

Después de completar tu registro en línea, recibirás un correo con el día, la hora y la delegación donde se te asignó tu cita para recoger tus placas de Nuevo León. De esta manera ahorrarás un poco de tiempo, pues el los últimos días se han registrados largas filas de más de 2 horas en el centro de Control Vehicular para realizar el cambio de placas foráneas.

Las delegaciones del ICV tienen un horario de atención de lunes a viernes de 07:00 de la mañana a 04:00 de la tarde; aunque las delegaciones Pabellón Ciudadano, en el municipio de Monterrey, y Plazas Outlet, en Escobedo, también están trabajando los sábados de 07:00 de la mañana a 02:00 de la tarde.

