¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 12 de Mayo 2026? Estas son las Temperaturas

La mañana de este martes 12 de mayo inició con cielo nublado en Monterrey y su zona metropolitana, acompañado de temperaturas alrededor de los 24 grados centígrados. Además, las condiciones ambientales se mantienen favorables, ya que las 15 estaciones de monitoreo reportaron buena calidad del aire a las 8 de la mañana.

Las condiciones frescas que se perciben durante las primeras horas del día son resultado de la masa de aire frío que impulsó recientemente al sistema frontal que afecta a la región. Este fenómeno también ha contribuido a mantener temperaturas más bajas de lo habitual para esta época del año.

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Para este martes se espera que las condiciones del cielo cambien gradualmente a medio nublado a partir del mediodía. Aunque existen probabilidades de lluvia, estas serán mínimas desde hoy y hasta el próximo sábado.

Las temperaturas máximas previstas para este día podrían mantenerse por debajo de los 30 grados centígrados debido a los efectos de la masa de aire frío. Sin embargo, durante las próximas horas dicho sistema comenzará a disiparse, lo que permitirá un incremento paulatino de las temperaturas a partir de mañana miércoles.

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De acuerdo con los pronósticos, durante miércoles y jueves el cielo podría presentarse mayormente soleado en Monterrey y su área metropolitana. Las temperaturas máximas podrían alcanzar entre los 31 y 32 grados centígrados. Además, las probabilidades de lluvia continuarán siendo mínimas, favoreciendo condiciones más estables durante gran parte de la semana. Este panorama representa un contraste importante después de las recientes semanas, caracterizadas por constantes cambios en las condiciones meteorológicas.

Lluvias regresarían el fin de semana

Aunque el ambiente estable continuará durante los próximos días, para el sábado comenzarán a aparecer nuevamente probabilidades de lluvia, aunque de manera discreta. Será a partir del domingo cuando las posibilidades de precipitación incrementen por encima del 35 por ciento, extendiéndose también durante lunes, martes, miércoles y jueves de la próxima semana. Actualmente, los pronósticos indican que la siguiente semana podría ser lluviosa en la región, haciendo honor a los tradicionales aguaceros de mayo que suelen registrarse en Nuevo León durante esta temporada.

Las autoridades meteorológicas señalaron que conforme avance la semana se podrá tener un panorama más claro sobre los porcentajes exactos de probabilidad de lluvia y las cantidades de precipitación que podrían presentarse en Monterrey y su zona metropolitana durante los próximos días. Mientras tanto, se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del clima y tomar precauciones ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

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Con información de Mauro Morales / Noticias N+

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