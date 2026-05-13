¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 13 de Mayo 2026? Estas son las Temperaturas

El Área Metropolitana de Monterrey amaneció este miércoles 13 de mayo de 2026 con cielo completamente despejado, condiciones que anticipan una jornada mayormente calurosa para gran parte de Nuevo León. Desde las primeras horas del día, las temperaturas han mostrado variaciones en distintos municipios de la zona metropolitana. Algunos sectores registraron valores cercanos a los 20 grados centígrados, mientras que otros alcanzaron hasta los 24 grados.

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Para las 8:00 de la mañana, en varios puntos de la ciudad los termómetros ya marcaban alrededor de 26 grados. Estas condiciones han generado un ambiente cálido desde temprano, acompañado además de una sensación térmica ligeramente superior debido a la radiación solar.

En cuanto a la calidad del aire, autoridades ambientales reportaron condiciones malas en el municipio de Santa Catarina, mientras que en el resto del Área Metropolitana de Monterrey la calidad se mantiene en niveles considerados buenos. Por otra parte, los aeropuertos de la región reportan excelente visibilidad, alcanzando hasta 15 millas, lo que favorece las operaciones aéreas y la movilidad durante la jornada.

Temperaturas máximas para este miércoles

El pronóstico indica que el cielo permanecerá con muy escasa nubosidad tanto durante este miércoles como para el día jueves. Además, no se contempla probabilidad de lluvia para las próximas horas en Monterrey y su zona metropolitana. Las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 31 y 32 grados centígrados, con sensaciones térmicas de hasta 33 grados, por lo que se espera un ambiente bastante caluroso durante la tarde.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse hidratada, utilizar protector solar y evitar exposiciones prolongadas al sol en las horas de mayor intensidad. A nivel nacional, los remanentes del Frente Frío número 50 de la temporada continúan generando afectaciones principalmente al oriente del Golfo de México. Este sistema ha provocado precipitaciones muy intensas en la Ciudad de México, Estado de México y zonas del sureste del país. Sin embargo, en gran parte del territorio nacional dominarán condiciones de estabilidad atmosférica.

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Asimismo, canales de baja presión mantienen el ingreso de humedad desde ambos litorales, uno de ellos ubicado sobre el Mar de Cortés y otro extendiéndose del centro hacia el norte. Aunque las condiciones actuales son secas y calurosas, el panorama podría cambiar a partir del próximo domingo.

Se prevé el fortalecimiento de un canal de baja presión que impulsará humedad adicional hacia la región, incrementando el potencial de lluvias en Monterrey. Además, para el martes se espera la llegada de otro sistema frontal que podría fortalecer las precipitaciones y extenderlas durante gran parte de la siguiente semana en Nuevo León.

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Con información de Mauro Morales / Noticias N+

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