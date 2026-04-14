¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 14 de Abril 2026? Estas son las Temperaturas

Este martes 14 de abril amanece con cielo cerrado, es decir, completamente cubierto por nubosidad baja, muy cerca del terreno, con presencia de neblina en algunos sectores y llovizna en el Aeropuerto del Norte y Carretera Nacional, debido a la saturación de humedad que ingresa del Golfo de México. Gran parte de esa humedad se va a integrar al medio ambiente en cuanto inicie el incremento de las temperaturas.

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Las temperaturas amanecen entre los 19˚C a 22˚C con aceptable calidad del aire en Escobedo y buena en las restantes 14 estaciones de monitoreo ambiental. Este comportamiento se mantiene estable durante las primeras horas del día, mientras la nubosidad comienza a dispersarse gradualmente conforme avanza la jornada.

Las temperaturas máximas se desplazarán hasta los 29˚C a 30˚C y con mínima probabilidad de precipitación para el resto del día. La probabilidad está concentrada en la mañana y por la tarde el cielo cambiará a soleado o medio nublado, permitiendo condiciones más estables en la región metropolitana.

Condiciones para los próximos días

Para los siguientes días, miércoles, jueves y viernes, regresarán las probabilidades de precipitación por las mañanas, debido a la concentración de humedad y el descenso de temperaturas en la madrugada. Por la tarde del miércoles sigue la probabilidad de que se genere algún chubasco o tormenta pasajera en Nuevo León.

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Esto se debe al desplazamiento del Frente Frío número 44 hacia el norte de Coahuila, donde se encontrará con una línea seca. Al interactuar ambos sistemas, puede generar una línea de tormentas desde Texas hasta el noreste mexicano, lo que incrementará la inestabilidad atmosférica en la región.

Para el sábado y domingo se mantiene el pronóstico de lluvias y tormentas, acompañado de un descenso de temperaturas. Para el domingo el termómetro descenderá solo de 14˚C a 16˚C, con lluvias que podrían extenderse incluso hasta el lunes y martes, manteniendo un ambiente fresco y húmedo en gran parte del estado.

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Con información de Mauro Morales/ Noticias N+

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