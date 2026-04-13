Pronostican Lluvias y Posible Formación de Torbellinos por Ingreso de Frente Frío en Nuevo León

El Servicio Meteorológico Nacional informó que, debido a la llegada del frente frío número 44, se esperan cambios importantes en el clima en el estado de Nuevo León, incluyendo la posible formación de torbellinos o incluso tornados en algunas zonas durante las próximas horas.

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Según el Servicio Meteorológico Nacional, el pronóstico indica que durante la tarde, noche y madrugada del martes 14 de marzo podrían presentarse lluvias de moderadas a fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento que alcanzarían entre los 50 y 70 kilómetros por hora. Estas condiciones se registrarían principalmente en la zona norte de la entidad, donde donde también podría ocurrir la formación de torbellinos.

La entrada de este frente frío 44 también podría provocar lluvias en estados como Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, donde incluso se esperan precipitaciones más intensas en algunas zonas. Además, en estas entidades también se pronostican rachas fuertes de viento con posibles tolvaneras y la formación de torbellinos, por lo que autoridades mantienen vigilancia ante cualquier situación de riesgo.

¿Cuál será el clima en Nuevo León este 14 de abril?

Para el martes 14 de abril, el clima en Nuevo León se mantendría similar, con presencia chubascos y de viento de moderado a fuerte. Además, se esperan temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados centígrados en algunas zonas, por lo que el ambiente seguirá siendo caluroso a pesar de las lluvias.

Ante esta situación, autoridades pidieron a la población tomar precauciones, ya que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios, mientras que las lluvias podrían causar encharcamientos o aumento en los niveles de ríos y arroyos. También se recomienda mantenerse al pendiente de los avisos oficiales, especialmente en municipios del norte del estado donde el riesgo podría ser mayor.

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