¿Cómo Estará el Clima para Hoy 13 de Abril de 2026 en Nuevo León? Pronóstico del Tiempo

Este lunes 13 de abril, Monterrey y su zona metropolitana amanecen con cielo medio nublado, una temperatura cercana a los 19 grados y buena calidad del aire en todas las estaciones de monitoreo.

A lo largo del día, se espera que el ambiente se mantenga parcialmente nublado, con temperaturas que podrían alcanzar entre los 29 y 30 grados. Las probabilidades de lluvia son bajas para este lunes y martes, por debajo del 20%, con posibilidad ligera principalmente durante la mañana del martes.

Para el miércoles, el pronóstico indica un ligero aumento en la probabilidad de lluvia, alcanzando hasta un 25%, con posibilidad de chubascos o tormentas aisladas durante la tarde.

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Sin embargo, hacia jueves y viernes, las probabilidades vuelven a disminuir, manteniéndose por debajo del 18%, lo que favorecerá condiciones mayormente estables.

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Habrá probabilidades de lluvia para el fin de semana

El panorama cambia hacia el fin de semana, ya que se espera un incremento importante en las lluvias: el sábado podría registrarse hasta un 50% de probabilidad y el domingo hasta un 60%, con acumulados estimados cercanos a los 20 milímetros.

En cuanto a las precipitaciones registradas en lo que va de abril, los acumulados han sido significativos: Linares reporta casi 180 milímetros, Monterrey cerca de 100, La Boca alrededor de 80 y la zona de la Universidad más de 50 milímetros, cifras superiores a lo habitual para este mes.

Actualmente, los sistemas que generaron inestabilidad en días recientes se han desplazado hacia Coahuila y Chihuahua. Además, el canal de baja presión y la línea seca se alejan del estado, mientras que el frente frío número 44 ingresa por el noroeste del país y podría interactuar con estos sistemas a mitad de semana, provocando algunas lluvias en la región.

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