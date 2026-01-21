¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 21 de Enero de 2026? Estas son las Temperaturas

La zona metropolitana de Monterrey amaneció este día con un ambiente fresco y agradable, gracias a temperaturas que oscilan entre los 14 y 16 grados centígrados. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se ha mantenido completamente nublado, generando una sensación térmica confortable para la población. Además, se ha registrado la presencia de lloviznas intermitentes, las cuales podrían continuar presentándose en distintos momentos del día.

Estas condiciones climáticas forman parte de un sistema que favorece un ambiente más templado y húmedo en la región. De acuerdo con el pronóstico, la circulación del aire permitirá un ligero incremento en la temperatura máxima durante el transcurso de la tarde.

Se espera que el termómetro alcance hasta 21 grados centígrados, manteniendo así un rango térmico muy agradable para las actividades al aire libre. Aunque el cielo continuará mayormente cubierto, no se descartan breves periodos de mejora, sin embargo, las lloviznas podrían reaparecer en algunos puntos del área metropolitana a lo largo del día.

Las condiciones meteorológicas actuales han favorecido una mejora en la calidad del aire. De acuerdo con el reporte de monitoreo ambiental, tres estaciones registran calidad del aire Aceptable, mientras que las otras doce estaciones reportan Buena calidad. La presencia de lluvia ha sido un factor clave para reducir la concentración de contaminantes, permitiendo un ambiente menos cargado en comparación con días anteriores, cuando se registraron niveles más elevados de contaminación.

Aumento de temperaturas previo a nuevo frente frío

Para mañana jueves 22 y el viernes 23 de enero, se prevé un incremento gradual en las temperaturas máximas, las cuales podrían ubicarse entre 24 y 26 grados centígrados. Este ascenso térmico será previo a la llegada de un nuevo sistema frontal, el cual se espera impacte la región durante el fin de semana.

Este frente frío traerá consigo un marcado descenso de temperaturas, además de la probabilidad de lluvias en la zona metropolitana. Una poderosa tormenta invernal se aproxima al estado de Texas, con un escenario de caída de nieve y lluvia en una extensa zona del centro y sur de Estados Unidos.

Este sistema se desplazará hacia el oriente durante el fin de semana. Al norte de México y el noreste del país ingresará una masa de aire ártico, provocando un descenso importante en las temperaturas. El nuevo frente frío llegaría el sábado, con condiciones más intensas entre domingo, lunes y el amanecer del martes, cuando la sensación térmica podría acercarse a los cero grados centígrados. Las autoridades recomiendan a la población prepararse ante el frío extremo.

