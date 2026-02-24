¿Cómo Estará el Clima para Hoy 24 de Febrero de 2026 en Nuevo León? Estas son las Temperaturas

Este martes 24 de febrero, el área metropolitana de Monterrey amaneció con cielo medio nublado y ambiente frío en distintos sectores. Las temperaturas mínimas oscilaron entre los 7 grados en zonas cercanas a la salida a la Carretera Nacional y los 9 grados en sectores como Cumbres y San Pedro Garza García. En contraste, otros puntos del área metropolitana registraron valores ligeramente más altos, alcanzando entre 12 y 13 grados en zonas como La Fe y Juárez.

En cuanto a las condiciones ambientales, la calidad del aire se reportó como Buena en todas las estaciones de monitoreo ambiental, lo que favorece las actividades al aire libre durante la jornada. Para este día, la masa de aire frío que impulsó al frente frío número 37 de la temporada comenzará a modificar sus características térmicas.

Video: Clima Hoy en Nuevo León Pronóstico Matutino del Miércoles 24 de Febrero de 2026

Este cambio permitirá un incremento gradual en las temperaturas máximas, que se prevé alcancen entre los 24 y 25 grados durante la tarde. Sin embargo, las condiciones meteorológicas volverán a cambiar a partir de mañana con la llegada de una línea seca. Este fenómeno permitirá nuevamente el ingreso de aire seco y caliente, lo que ocasionará un aumento considerable en los valores térmicos.

Calor intenso a mitad de semana

De acuerdo con el pronóstico, para miércoles y jueves se espera un fuerte incremento en las temperaturas, alcanzando máximas de entre 35 y 36 grados. Este repunte marcará un contraste importante respecto al ambiente fresco registrado durante el amanecer del martes.

Pese al aumento en el calor, el cielo se mantendrá mayormente soleado y no se contemplan probabilidades de lluvia para estos días. Para el viernes se prevé la llegada de un nuevo Frente Frío a la frontera norte y noreste de México, lo que ayudaría a frenar el ascenso térmico.

Noticia relacionada: Clima Hoy en Nuevo León: Pronóstico Matutino del Martes 24 de Febrero de 2026

Las temperaturas máximas se mantendrían alrededor de los 30 grados durante viernes, sábado y domingo. El cielo continuará soleado y sin pronóstico de precipitaciones durante el fin de semana.

En el panorama extendido, a partir del lunes de la próxima semana las temperaturas máximas se ubicarían entre los 25 y 27 grados, generando condiciones más agradables. Asimismo, desde el martes se observa una probabilidad de precipitación cercana al 20 por ciento, lo que podría representar un cambio tras varias semanas de clima seco en la región.

Historias recomendadas:

Con información de Mauro Morales / Noticias N+

RR