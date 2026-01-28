¿Clima en Nuevo León Hoy 28 de Enero de 2026? Estas son las Temperaturas

El frío continúa dominando este miércoles en la zona metropolitana de Monterrey. Durante las primeras horas del día, las temperaturas descendieron considerablemente, alcanzando los 4 grados centígrados en algunos sectores, mientras que en el resto de la ciudad los valores oscilaron entre 5 y 7 grados, todo esto bajo un cielo completamente soleado. Estas condiciones generaron una mañana fría, pero estable, sin presencia de nubosidad ni lluvias.

En cuanto a la calidad del aire, se reporta un panorama mixto. Los municipios de Santa Catarina y Juárez presentan mala calidad del aire, mientras que en nueve estaciones se registra una condición aceptable. Por otro lado, cuatro estaciones muestran una buena calidad del aire, lo que indica variaciones importantes dentro del área metropolitana de Monterrey.

Conforme avance el día, se espera una recuperación gradual de la temperatura. Los valores máximos se desplazarán hasta los 19 o 20 grados centígrados, manteniéndose el cielo soleado y sin probabilidad de lluvia.

Este incremento térmico permitirá una sensación más agradable durante la tarde, contrastando con el frío matutino que se presentó en la región. La masa de aire ártico que afectó al noreste de México comenzará a ceder, lo que permitirá que las temperaturas se recuperen de forma temporal antes de la llegada del siguiente sistema frontal, previsto para este fin de semana. Aunque el frente frío actual ya abandonó el territorio mexicano, continúa su desplazamiento hacia Centroamérica.

Pronóstico para el fin de semana

El próximo frente frío traerá un descenso moderado de temperatura para Monterrey, con mínimas de entre 4 y 5 grados centígrados. En contraste, en la península de Florida se esperan temperaturas bajo cero durante el fin de semana. Además, esta nueva masa de aire frío incrementará la probabilidad de nevadas en zonas de gran elevación del centro y oriente de México, como el Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Cofre de Perote y Pico de Orizaba. No se descarta que también pueda presentarse algún evento invernal en Galeana, Nuevo León, y Arteaga, Coahuila.

Por lo pronto, este miércoles se disfrutará de un día muy soleado, con un agradable incremento de temperatura cercano a los 20 grados. Será un buen momento para abrir puertas y ventanas, permitiendo ventilar las viviendas y aprovechar las condiciones favorables del clima.

