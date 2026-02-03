¿Clima en Nuevo León Hoy 3 Febrero de 2026? Estas son las Temperaturas

La mañana de este martes 3 de febrero, la zona metropolitana de Monterrey registró un amanecer con temperaturas que oscilan entre los 11 y 13 grados centígrados, condiciones frescas pero agradables para iniciar la jornada. El día comenzó con cielo despejado, lo que permitió una buena visibilidad en toda el área urbana.

En cuanto a la calidad del aire, las estaciones de Monitoreo Ambiental reportaron condiciones aceptables en los municipios de Santa Catarina y Juárez, mientras que en el resto de las estaciones distribuidas por la zona metropolitana la calidad del aire se mantiene en niveles buenos, favoreciendo las actividades al aire libre durante la mañana.

Las condiciones atmosféricas actuales, junto con la disipación de la masa de aire frío que afectó a la región en días previos, permitirán que las temperaturas presenten un incremento considerable a lo largo del día. Se prevé que durante la tarde los valores máximos alcancen entre los 27 y 28 grados centígrados.

Este aumento térmico generará un ambiente sumamente agradable, ideal para realizar actividades laborales, recreativas o deportivas al aire libre, sin que se presenten condiciones extremas de calor o frío. Para el día de mañana 4 de febrero, se pronostica la llegada de un nuevo sistema frontal al noreste del país, el cual provocará un cambio en las condiciones del tiempo en la región. Este sistema estará acompañado de cielo mayormente nublado, lo que limitará el ascenso de las temperaturas.

Se espera que la temperatura máxima se detenga alrededor de los 20 grados centígrados, mientras que las mínimas comenzarán a descender durante los siguientes días.

Descenso térmico a mitad de semana

Con el avance del sistema frontal, para el jueves 5 de febrero se prevé que las temperaturas mínimas bajen hasta los 10 grados, mientras que para el viernes 6 de febrero podrían descender hasta los 9 grados centígrados. No obstante, el jueves podría presentarse nuevamente cielo soleado, marcando el fin del breve paso de este sistema.

Este frente frío corresponde al número 33 de la temporada, y se espera que su impacto sea leve y de corta duración. A partir del viernes, se anticipa una recuperación gradual de las temperaturas, alcanzando valores por arriba de los 25 grados centígrados durante el fin de semana y la próxima semana.

En el corto plazo no se observa la llegada de descensos importantes, por lo que se prevén condiciones estables y agradables tras el paso del frente frío número 33.

