¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 5 de Noviembre de 2025?; Estas son las Temperaturas
Entérate del pronóstico del clima para Nuevo León y el resto de la República Mexicana
Los amaneceres en la zona metropolitana de Monterrey continúan caracterizándose por cielos despejados y temperaturas frescas. Para este miércoles 5 de noviembre, las temperaturas al amanecer fluctuaron entre los 13˚C y 16˚C en la ciudad, mientras que en los aeropuertos de la región se reportaron 12˚C al inicio del día.
De acuerdo con los informes de monitoreo ambiental, la calidad del aire es aceptable en seis estaciones de monitoreo y buena en las otras nueve. Durante el resto del día, se espera que el cielo se mantenga despejado y que la temperatura se eleve gradualmente hasta los 29˚C, sin que se registren precipitaciones en la región.
Luego de la salida de la masa de aire frío que ha afectado al noreste de México, las temperaturas comenzarán a repuntar. Este miércoles, se prevé que el termómetro alcance los 29˚C, y para el jueves se espera que llegue a los 30˚C. El viernes 7 de noviembre, las máximas podrían llegar a 33˚C y el sábado a 32˚C, antes de la llegada de un nuevo sistema frontal.
Este sistema, que comenzará a ingresar el domingo 8 de noviembre, traerá consigo aire frío a la región, lo que provocará un descenso de temperaturas más notorio durante el lunes y martes de la próxima semana. Para esos días, las temperaturas mínimas podrían bajar hasta los 13˚C y 11˚C, mientras que las máximas se mantendrían entre los 20˚C y 23˚C. Este cambio abrupto de temperaturas entre el sábado y el lunes podría ser notoriamente sensible para algunos sectores de la población.
Riesgo de alergias por el aire frío y vientos fuertes
En esta temporada, es común que repunten las alergias debido a los efectos del aire frío que arrastra polen y otras partículas desde Canadá y los Estados Unidos. Este fenómeno estará presente especialmente durante el domingo y lunes, cuando se espera que los vientos superen los 40 km/h. Las autoridades recomiendan a las personas con problemas respiratorios anticipar los medicamentos que el médico haya prescrito para mitigar los efectos.
A nivel nacional, la actividad climática se concentra en el sureste y península de Yucatán debido a la interacción de los remanentes del frente número 12 y la Onda Tropical número 40, que atraviesa el sureste del país. Estos dos fenómenos provocarán lluvias fuertes en los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Chiapas.
Con información de Mauro Morales / Noticias N+
