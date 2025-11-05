¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 5 de Noviembre de 2025?; Estas son las Temperaturas

Los amaneceres en la zona metropolitana de Monterrey continúan caracterizándose por cielos despejados y temperaturas frescas. Para este miércoles 5 de noviembre, las temperaturas al amanecer fluctuaron entre los 13˚C y 16˚C en la ciudad, mientras que en los aeropuertos de la región se reportaron 12˚C al inicio del día.

De acuerdo con los informes de monitoreo ambiental, la calidad del aire es aceptable en seis estaciones de monitoreo y buena en las otras nueve. Durante el resto del día, se espera que el cielo se mantenga despejado y que la temperatura se eleve gradualmente hasta los 29˚C, sin que se registren precipitaciones en la región.

Video: ¿Cómo Estará el Clima Hoy 5 Noviembre de 205 en Nuevo León? Areli Hernández te lo Dice

Luego de la salida de la masa de aire frío que ha afectado al noreste de México, las temperaturas comenzarán a repuntar. Este miércoles, se prevé que el termómetro alcance los 29˚C, y para el jueves se espera que llegue a los 30˚C. El viernes 7 de noviembre, las máximas podrían llegar a 33˚C y el sábado a 32˚C, antes de la llegada de un nuevo sistema frontal.

Noticia relacionada: ¿Cómo Estará el Clima Hoy 5 Noviembre de 205 en Nuevo León? Areli Hernández te lo Dice

Este sistema, que comenzará a ingresar el domingo 8 de noviembre, traerá consigo aire frío a la región, lo que provocará un descenso de temperaturas más notorio durante el lunes y martes de la próxima semana. Para esos días, las temperaturas mínimas podrían bajar hasta los 13˚C y 11˚C, mientras que las máximas se mantendrían entre los 20˚C y 23˚C. Este cambio abrupto de temperaturas entre el sábado y el lunes podría ser notoriamente sensible para algunos sectores de la población.

Riesgo de alergias por el aire frío y vientos fuertes

En esta temporada, es común que repunten las alergias debido a los efectos del aire frío que arrastra polen y otras partículas desde Canadá y los Estados Unidos. Este fenómeno estará presente especialmente durante el domingo y lunes, cuando se espera que los vientos superen los 40 km/h. Las autoridades recomiendan a las personas con problemas respiratorios anticipar los medicamentos que el médico haya prescrito para mitigar los efectos.

A nivel nacional, la actividad climática se concentra en el sureste y península de Yucatán debido a la interacción de los remanentes del frente número 12 y la Onda Tropical número 40, que atraviesa el sureste del país. Estos dos fenómenos provocarán lluvias fuertes en los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Chiapas.

Historias recomendadas:

Con información de Mauro Morales / Noticias N+

RR