¿Cómo Estará el Clima para Hoy 6 de Enero de 2026 en Nuevo León?; Este es el Pronóstico

La temperatura actual en el centro de Monterrey se mantiene agradable, alcanzando los 20º. Para el día de hoy, se espera que la máxima sea de 28º. Por la noche, las temperaturas descenderán a 21º, con cielos despejados y sin probabilidad de lluvia, lo que asegura un día tranquilo y agradable para la zona metropolitana.

En general, se espera que las temperaturas en la zona metropolitana de Monterrey y sus alrededores se mantengan agradables. Municipios como Apodaca, Pesquería, Guadalupe y San Pedro tendrán temperaturas alrededor de los 15 a 16 grados, con calidad del aire regular.

Sin embargo, en zonas como Escobedo, la calidad del aire es considerada mala, con temperaturas cerca de los 15º. Se recomienda a la población evitar realizar actividades al aire libre en estas áreas, dado el nivel de contaminación.

Pronóstico de temperaturas para los próximos días

A lo largo de la semana, las temperaturas en Monterrey se mantendrán agradables. Para el martes, se prevé una máxima de 27º, con condiciones favorables para el desarrollo de actividades al aire libre. Las temperaturas de miércoles y jueves se mantendrán entre 27º y 28º, sin cambios significativos en el clima.

Sin embargo, este sábado se espera un descenso importante en las temperaturas debido a la llegada del frente frío número 27 de la temporada. Amaneceremos con temperaturas cercanas a los 15º, y durante el transcurso del día, se espera un descenso progresivo, alcanzando 8º por la tarde. El domingo, se pronostica una mínima de 6º, con una máxima de 9º.

Este frente frío, que se encuentra al norte de Baja California, traerá consigo probabilidades de nevadas y un viento moderado del noreste. Las altas presiones asociadas a este fenómeno meteorológico provocarán días soleados sin lluvia, pero con un incremento en las temperaturas antes del fin de semana. El frente frío también traerá consigo una probabilidad de lluvia para la próxima semana.

Es importante tomar en cuenta que, en términos de sol, Monterrey completará un total de 10 horas con 37 minutos de exposición solar este día, lo que indica una alta cantidad de radiación solar, especialmente durante las horas más cálidas del día.

