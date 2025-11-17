Lista de 339 Colonias Sin Agua por Mega Fuga en Avenida Adolfo López Mateos, en Guadalupe, NL

Una fuga de agua en la avenida Adolfo López Mateos, causada por una tubería dañada, dejó sin suministro a 339 colonias de tres municipios de Nuevo León: Guadalupe, Apodaca y San Nicolás de los Garza. El siniestro fue reportado la mañana de este lunes 17 de noviembre por vecinos de la colonia Colibrí, en el municipio de Guadalupe.

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey informaron que ya se encuentra trabajando en la reparación de la tubería de 48 pulgadas dañada, que explotó y generó la fuga de agua potable, en la colonia Colibrí, en Guadalupe. Para controlar la fuga fue necesario cerrar las válvulas, lo que está provocando la suspensión del suministro en diversas colonias de Guadalupe, Apodaca y San Nicolás de los Garza.

Lista de colonias sin agua hoy por mega fuga de agua

A continuación te compartimos la lista por municipio de las colonias que se quedaron sin agua desde la mañana de este lunes 17 de noviembre, asueto por el aniversario de la Revolución Mexicana, que en total suman 339 colonias afectadas en el estado de Nuevo León.

Colonias sin agua en Guadalupe

13 De Mayo 18 De Marzo

20 De Noviembre 21 De Enero 3 Caminos

Acapulco

Agua Nueva

Angel Martínez Villarreal

Arboledas de San Miguel

Arboledas del Oriente

Arboledas de San Miguel

Arboledas Oriente

Balcones de San Miguel

Benito Juárez

Bosques de Lindavista

Camino Real

Cerradas de Bugambilias

Cerro Azul

Chula Vista

Colibrí 1, 2 y 3

Colonial San Miguel

Comercial y Servicios San José

Crispín Treviño

Dalias

División del Norte

Dos de Junio

Eduardo Caballero

El Milagro

El Ranchito

Emiliano Zapata

Floresta

Fomerrey 7, 18, 19, 20, 31 y 32

Fuentes de San Miguel

Fuentes de Guadalupe

Fraccionamiento Cerro de la Silla

Guadalupe Chávez

Guadalupe La Silla

Guadalupe Victoria

Gustavo Díaz Ordaz

Hacienda de Guadalupe

Hacienda Los Lerma

Hacienda Los Encinos

Humberto Cervantes

Industrial San Rafael

Jardines Casa Blanca

Jardines de la Silla

Jardines de Santa Clara

Jardines de Guadalupe

Jardines de San Miguel

Jardines de San Rafael

La Amistad

La Comedia

La Esperanza

La Fe

La Floresta

La Huerta

La Joya

La Joya CTM

La Joyita

Lantana Privada Residencial

La Playa

La Roca

La Rosita

Las Dalias

Las Flores

Las Quintas

La Victoria

Las Sabinas

Lomas de San Miguel

Los Almendros

Los Angeles

Los Cristales 2

Los Lermas

Los Olivos

Maya

Melhor Ocampo

Misión Del Valle

Niños Héroes

Nueva Joya

Nuevo Lindavista

Nuevo Milenio

Nuevo San Miguel

Nuevo San Rafael

Nuevo San Sebastián

Parque Industrial San Miguel

Parque Industrial San Rafael

Parque Logístico Los Lermas

Parques de Guadalupe

Paseo San Miguel

Pedregal Lindavista

Pedregal del Oriente

Privadas de Linda Vista

Privada Villas del Río

Portal de la Hacienda

Privada Kalos

Privada Linda Vista

Privadas de Chula Vista

Progreso

Provivienda Guadalupe

Rafael Ramírez

Real de San Miguel

Reservas de San Rafael

Residencial Cipreces

Residencial Guadalupe

Residencial La Querencia

Residencial Las Avenidas

Residencial Plaza de San Antonio

Residencial Santa Fe

Residencial Santa María

Rincón de Linda Vista

Río

Reynosa

Riberas del Río

Roble Santa María

Salvador Chávez

San Cristóbal

Santa Elena

San Rafael

San Sebastián

Santa Elena

S.C.O.P.

Sierra Vista Residencial

Siete Colinas

Simplade

Solidaridad

Tacubaya

Torremolinos La Fe

Torre de San Miguel

Unidad Habitacional Española

Colonias sin agua en Guadalupe

Almería

Altabrisa 1

Altabrisa Premier

Altamira Residencial

Altamura

Andalucía 1 y 2

Andana Residencial

Antigua Santa Rosa

Ara Crystal Lagoons

Arbado (todos los sectores)

Arboledas Del Mezquital 1 y 2

Arboledas Del Virrey

Aria Residencial

Balcones Del Mezquital

Bonaterra

Bosque de Agua

Bosque Real 1,2 y 3

Camino Al Ojo De Agua

Cantizales

Cantoral

Cerradas Ámbar Sector Oriente

Cerradas de Santa Rosa 1,2 y 3

Cerradas Del Parque

Cerradas Magenta

Cerradas Providencia

Colonial Apodaca

Constitución (Calle),

(Gasolinera y Súper 7)

Corinto Residencial

Cortijo Las Palmas

Ejido El Mezquital

El Manantial 1 y 2

El Mezquital

El Milagro

Estancias Valle de Plata

Francisco Elizondo

García Mireles

Hacienda de los Nogales

Hacienda del Mezquital

Hacienda Los Encinos

Hacienda Los Pinos 1 y 2

Hacienda Santa Fe

Hacienda Santa Isabel 1 y 2

Insurgentes

Jacales (Ave. Sendero, Kfc y Súper 7)

Jardines de Apodaca

Jardines de los Pinos

Kebana 1er. Sector

La Hacienda 1 y 2

La Morada

Las Américas

Las Hadas

Las Praderas 3er. Sector

Lomas de San Isidro

Lomas de San Martin

Lomas Diamante

Lombardía Residencial

Los Cantú

Los Encinos

Los Fresnos (todos los sectores)

Los Pinos (todos los sectores)

Magnolias 1 y 2

Metroplex 1

Milenium Residencial

Misión de los Ángeles

Misión de San José

Misión Huinalá

Molinos San Francisco

(Antes Molinos y Huizache)

Monetta

Mujeres Ilustres (Fomerrey 4)

Nueva Democracia

Nuevo Amanecer

Nuevo Las Puentes

Nuevo Mezquital

Parque Industrial Abante

- Aeropuerto

Los Encinos

Parque Industrial Apodaca

Parque Industrial Huinalá

Parque Industrial Kuadrum

Parque Industrial Milenium Innova

Parque Industrial Monterrey

Parque Industrial Omolap

Parque Industrial Pimsa

Parque Industrial Titán

Parque Industrial Vymsa

Parque PIlT

Paseo de las Flores

Paseo de las Palmas 1, 2, 3 y 4

Paseo de los Nogales

Paseo de los Pinos

Planicies

ZPlaza Comercial Las Palmas

(Soriana Fresnos)

Plaza Comercial Sendero Apodaca

(Ave. Concordia #800)

Pocket Park

Portal de Anáhuac

Portal de Huinalá

Portal Huinalá

Praderas de Apodaca

Praderas de la Enramada

Praderas de Santo Domingo

Prados de la Cieneguita

Prados de los Pinos

Prados Del Virrey

Privada Los Olmos

Privada No. 103 (Antes Rincón de Los Nogales)

Privalia Concordia

Pueblo Nuevo

Radica

Residencial San Benito

Regio Parque Industrial

Reserva Acanto

Residencial Hacienda Del Moro

Residencial La Enramada

Residencial Las Estancias

Residencial Las Palmas

Residencial Los Ébanos

Residencial Los Robles

Residencial San Benito

Residencial San Francisco

Rincón de la Moraleja

Rincón de Huinalá

San Francisco

San Isidro

Santa Cecilia

Santa Sofía

Terranova Elite

Tréboles

Unidad la Enramada

Valle de Apodaca

Valle de las Bugambilias

Valle de las Palmas

Valle de los Nogales

Valle de San Francisco

Valle del Mezquital

Vellania Residencial

Villa de las Puentes

Villas Premier

Colonias sin agua en San Nicolás de los Garza

Albaterra Residencial

Alcatraces Residencial

Ampliación Parques de Santo Domingo

Arboledas de Santo Domingo

Arboledas del Mezquital

Blas Chumacero

Bosque de Linda Vista

Casa Blanca

Cerradas de Casa Blanca

Costa del Sol

Domingo

El Refugio

Fomerrey 4, 30, 33, 34, 44 y 119

Fresnos del Lago

Hacienda Las Fuentes

Hacienda Los Ángeles

Hacienda Los Morales

Hacienda Santo Domingo

Ignacio Ramírez

Industrial Los Parques

Jardines del Mezquital

La Fe

Las Amércias

Las Estancias

La Tacuba

La Talaverna

Los Angeles

Los Arrecifes

Los Cipreses

Los Encinos

Los Laureles

Los Morales

Los Naranjos

Los Pinos

Los Reales

Margarita Salazar

Miguel Alemán

Misión de San Cristóbal

Nuevo Mezquital

Palmas Diamante

Parque La Talaverna

Parques de Santo Domingo

Paseo de Los Ángeles

Praderas de Santo Domingo

Privadas del Parque

Residencial Los Morales

Residencial La Enramada

Residencial Orion

Residencial Santo Domingo 1 y 2

Residencial Villa San Luis

Rincón de Casa Blanca

Rincón de los Ángeles

Rincón del Oriente

San Ángel Casa Blanca

San Benito del Lago

Santa Fe Living

Santo Domingo

Torre de Campo

Unidad Laboral

Urbi Quinta Monte Carlo

Valle de Casa Blanca

Valles de las Flores

Valle del Mezquital

Valle de San Carlos

Valle de Santo Domingo

Valle de Torremolinos

Vicente Guerrero

Villa Luis

Villas de San Cristóbal

Villas de Santo Domingo

Villas del Oriente

Vivenza

De acuerdo con lo informado por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, estas colonias estarán sin agua aproximadamente 24 horas, debido a que los trabajos de reparación podrían extenderse. Las autoridades continuarán actualizando conforme avancen en la rehabilitación de esta fuga de agua en la tubería dañada. Debido a esta misma situación, la avenida Adolfo López Mateos, por lo que se recomienda tomar vías alternas.

