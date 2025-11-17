Lista de 339 Colonias Sin Agua por Mega Fuga en Avenida Adolfo López Mateos, en Guadalupe, NL
N+
Estas son las 339 colonias de los municipios de Guadalupe, Apodaca y San Nicolás, afectadas por la fuga de agua en la Av. Adolfo López Mateos
COMPARTE:
Una fuga de agua en la avenida Adolfo López Mateos, causada por una tubería dañada, dejó sin suministro a 339 colonias de tres municipios de Nuevo León: Guadalupe, Apodaca y San Nicolás de los Garza. El siniestro fue reportado la mañana de este lunes 17 de noviembre por vecinos de la colonia Colibrí, en el municipio de Guadalupe.
Noticia relacionada: Reportan Fuga de Agua Potable y Cierran Vialidad en Av. López Mateos en Guadalupe, Nuevo León
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey informaron que ya se encuentra trabajando en la reparación de la tubería de 48 pulgadas dañada, que explotó y generó la fuga de agua potable, en la colonia Colibrí, en Guadalupe. Para controlar la fuga fue necesario cerrar las válvulas, lo que está provocando la suspensión del suministro en diversas colonias de Guadalupe, Apodaca y San Nicolás de los Garza.
Lista de colonias sin agua hoy por mega fuga de agua
A continuación te compartimos la lista por municipio de las colonias que se quedaron sin agua desde la mañana de este lunes 17 de noviembre, asueto por el aniversario de la Revolución Mexicana, que en total suman 339 colonias afectadas en el estado de Nuevo León.
Colonias sin agua en Guadalupe
- 13 De Mayo 18 De Marzo
- 20 De Noviembre 21 De Enero 3 Caminos
- Acapulco
- Agua Nueva
- Angel Martínez Villarreal
- Arboledas de San Miguel
- Arboledas del Oriente
- Arboledas de San Miguel
- Arboledas Oriente
- Balcones de San Miguel
- Benito Juárez
- Bosques de Lindavista
- Camino Real
- Cerradas de Bugambilias
- Cerro Azul
- Chula Vista
- Colibrí 1, 2 y 3
- Colonial San Miguel
- Comercial y Servicios San José
- Crispín Treviño
- Dalias
- División del Norte
- Dos de Junio
- Eduardo Caballero
- El Milagro
- El Ranchito
- Emiliano Zapata
- Floresta
- Fomerrey 7, 18, 19, 20, 31 y 32
- Fuentes de San Miguel
- Fuentes de Guadalupe
- Fraccionamiento Cerro de la Silla
- Guadalupe Chávez
- Guadalupe La Silla
- Guadalupe Victoria
- Gustavo Díaz Ordaz
- Hacienda de Guadalupe
- Hacienda Los Lerma
- Hacienda Los Encinos
- Humberto Cervantes
- Industrial San Rafael
- Jardines Casa Blanca
- Jardines de la Silla
- Jardines de Santa Clara
- Jardines de Guadalupe
- Jardines de San Miguel
- Jardines de San Rafael
- La Amistad
- La Comedia
- La Esperanza
- La Fe
- La Floresta
- La Huerta
- La Joya
- La Joya CTM
- La Joyita
- Lantana Privada Residencial
- La Playa
- La Roca
- La Rosita
- Las Dalias
- Las Flores
- Las Quintas
- La Victoria
- Las Sabinas
- Lomas de San Miguel
- Los Almendros
- Los Angeles
- Los Cristales 2
- Los Lermas
- Los Olivos
- Maya
- Melhor Ocampo
- Misión Del Valle
- Niños Héroes
- Nueva Joya
- Nuevo Lindavista
- Nuevo Milenio
- Nuevo San Miguel
- Nuevo San Rafael
- Nuevo San Sebastián
- Parque Industrial San Miguel
- Parque Industrial San Rafael
- Parque Logístico Los Lermas
- Parques de Guadalupe
- Paseo San Miguel
- Pedregal Lindavista
- Pedregal del Oriente
- Privadas de Linda Vista
- Privada Villas del Río
- Portal de la Hacienda
- Privada Kalos
- Privada Linda Vista
- Privadas de Chula Vista
- Progreso
- Provivienda Guadalupe
- Rafael Ramírez
- Real de San Miguel
- Reservas de San Rafael
- Residencial Cipreces
- Residencial Guadalupe
- Residencial La Querencia
- Residencial Las Avenidas
- Residencial Plaza de San Antonio
- Residencial Santa Fe
- Residencial Santa María
- Rincón de Linda Vista
- Río
- Reynosa
- Riberas del Río
- Roble Santa María
- Salvador Chávez
- San Cristóbal
- Santa Elena
- San Rafael
- San Sebastián
- Santa Elena
- S.C.O.P.
- Sierra Vista Residencial
- Siete Colinas
- Simplade
- Solidaridad
- Tacubaya
- Torremolinos La Fe
- Torre de San Miguel
- Unidad Habitacional Española
Colonias sin agua en Guadalupe
- Almería
- Altabrisa 1
- Altabrisa Premier
- Altamira Residencial
- Altamura
- Andalucía 1 y 2
- Andana Residencial
- Antigua Santa Rosa
- Ara Crystal Lagoons
- Arbado (todos los sectores)
- Arboledas Del Mezquital 1 y 2
- Arboledas Del Virrey
- Aria Residencial
- Balcones Del Mezquital
- Bonaterra
- Bosque de Agua
- Bosque Real 1,2 y 3
- Camino Al Ojo De Agua
- Cantizales
- Cantoral
- Cerradas Ámbar Sector Oriente
- Cerradas de Santa Rosa 1,2 y 3
- Cerradas Del Parque
- Cerradas Magenta
- Cerradas Providencia
- Colonial Apodaca
- Constitución (Calle),
- (Gasolinera y Súper 7)
- Corinto Residencial
- Cortijo Las Palmas
- Ejido El Mezquital
- El Manantial 1 y 2
- El Mezquital
- El Milagro
- Estancias Valle de Plata
- Francisco Elizondo
- García Mireles
- Hacienda de los Nogales
- Hacienda del Mezquital
- Hacienda Los Encinos
- Hacienda Los Pinos 1 y 2
- Hacienda Santa Fe
- Hacienda Santa Isabel 1 y 2
- Insurgentes
- Jacales (Ave. Sendero, Kfc y Súper 7)
- Jardines de Apodaca
- Jardines de los Pinos
- Kebana 1er. Sector
- La Hacienda 1 y 2
- La Morada
- Las Américas
- Las Hadas
- Las Praderas 3er. Sector
- Lomas de San Isidro
- Lomas de San Martin
- Lomas Diamante
- Lombardía Residencial
- Los Cantú
- Los Encinos
- Los Fresnos (todos los sectores)
- Los Pinos (todos los sectores)
- Magnolias 1 y 2
- Metroplex 1
- Milenium Residencial
- Misión de los Ángeles
- Misión de San José
- Misión Huinalá
- Molinos San Francisco
- (Antes Molinos y Huizache)
- Monetta
- Mujeres Ilustres (Fomerrey 4)
- Nueva Democracia
- Nuevo Amanecer
- Nuevo Las Puentes
- Nuevo Mezquital
- Parque Industrial Abante
- - Aeropuerto
- Los Encinos
- Parque Industrial Apodaca
- Parque Industrial Huinalá
- Parque Industrial Kuadrum
- Parque Industrial Milenium Innova
- Parque Industrial Monterrey
- Parque Industrial Omolap
- Parque Industrial Pimsa
- Parque Industrial Titán
- Parque Industrial Vymsa
- Parque PIlT
- Paseo de las Flores
- Paseo de las Palmas 1, 2, 3 y 4
- Paseo de los Nogales
- Paseo de los Pinos
- Planicies
- ZPlaza Comercial Las Palmas
- (Soriana Fresnos)
- Plaza Comercial Sendero Apodaca
- (Ave. Concordia #800)
- Pocket Park
- Portal de Anáhuac
- Portal de Huinalá
- Portal Huinalá
- Praderas de Apodaca
- Praderas de la Enramada
- Praderas de Santo Domingo
- Prados de la Cieneguita
- Prados de los Pinos
- Prados Del Virrey
- Privada Los Olmos
- Privada No. 103 (Antes Rincón de Los Nogales)
- Privalia Concordia
- Pueblo Nuevo
- Radica
- Residencial San Benito
- Regio Parque Industrial
- Reserva Acanto
- Residencial Hacienda Del Moro
- Residencial La Enramada
- Residencial Las Estancias
- Residencial Las Palmas
- Residencial Los Ébanos
- Residencial Los Robles
- Residencial San Benito
- Residencial San Francisco
- Rincón de la Moraleja
- Rincón de Huinalá
- San Francisco
- San Isidro
- Santa Cecilia
- Santa Sofía
- Terranova Elite
- Tréboles
- Unidad la Enramada
- Valle de Apodaca
- Valle de las Bugambilias
- Valle de las Palmas
- Valle de los Nogales
- Valle de San Francisco
- Valle del Mezquital
- Vellania Residencial
- Villa de las Puentes
- Villas Premier
Colonias sin agua en San Nicolás de los Garza
- Albaterra Residencial
- Alcatraces Residencial
- Ampliación Parques de Santo Domingo
- Arboledas de Santo Domingo
- Arboledas del Mezquital
- Blas Chumacero
- Bosque de Linda Vista
- Casa Blanca
- Cerradas de Casa Blanca
- Costa del Sol
- Domingo
- El Refugio
- Fomerrey 4, 30, 33, 34, 44 y 119
- Fresnos del Lago
- Hacienda Las Fuentes
- Hacienda Los Ángeles
- Hacienda Los Morales
- Hacienda Santo Domingo
- Ignacio Ramírez
- Industrial Los Parques
- Jardines del Mezquital
- La Fe
- Las Amércias
- Las Estancias
- La Tacuba
- La Talaverna
- Los Angeles
- Los Arrecifes
- Los Cipreses
- Los Encinos
- Los Laureles
- Los Morales
- Los Naranjos
- Los Pinos
- Los Reales
- Margarita Salazar
- Miguel Alemán
- Misión de San Cristóbal
- Nuevo Mezquital
- Palmas Diamante
- Parque La Talaverna
- Parques de Santo Domingo
- Paseo de Los Ángeles
- Praderas de Santo Domingo
- Privadas del Parque
- Residencial Los Morales
- Residencial La Enramada
- Residencial Orion
- Residencial Santo Domingo 1 y 2
- Residencial Villa San Luis
- Rincón de Casa Blanca
- Rincón de los Ángeles
- Rincón del Oriente
- San Ángel Casa Blanca
- San Benito del Lago
- Santa Fe Living
- Santo Domingo
- Torre de Campo
- Unidad Laboral
- Urbi Quinta Monte Carlo
- Valle de Casa Blanca
- Valles de las Flores
- Valle del Mezquital
- Valle de San Carlos
- Valle de Santo Domingo
- Valle de Torremolinos
- Vicente Guerrero
- Villa Luis
- Villas de San Cristóbal
- Villas de Santo Domingo
- Villas del Oriente
- Vivenza
De acuerdo con lo informado por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, estas colonias estarán sin agua aproximadamente 24 horas, debido a que los trabajos de reparación podrían extenderse. Las autoridades continuarán actualizando conforme avancen en la rehabilitación de esta fuga de agua en la tubería dañada. Debido a esta misma situación, la avenida Adolfo López Mateos, por lo que se recomienda tomar vías alternas.
Historias recomendadas:
- Hombre Pierde Urna con Cenizas de su Madre al Salir de Bar en Monterrey; Policías la Recuperan
- Conductor Muere al Chocar con Señalamiento en Carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en Escobedo
- Encuentran a Familia Asesinada Dentro de Casa en Guadalupe, Nuevo León
SHH