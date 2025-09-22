La UANL Prepara Conciertos Gratis por su 92 Aniversario: ¿Qué Artistas se Presentarán?

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) está lista para celebrar sus 92 años de historia con un concierto gratuito exclusivo para su comunidad universitaria. El evento contará con diversos artistas que prometen una noche de música inolvidable en los Campos de la Dirección General de Deportes, en el municipio de San Nicolás de los Garza.

Entre los nombres estelares de la velada destaca Yandel, quien se presentará en un formato único: Yandel Sinfónico, acompañado por la Orquesta Sinfónica de la UANL (OSUANL), en una fusión de reguetón y música de concierto que busca sorprender a los asistentes.

La fiesta también tendrá como invitado especial a Christian Nodal, uno de los artistas más influyentes de la música regional mexicana, que llegará para encender al público con sus éxitos. El ambiente retro correrá a cargo de La Casetera, agrupación que revivirá clásicos de otras décadas con su estilo energético, mientras que Dezigual pondrá el estilo juvenil para conectar con las nuevas generaciones.

¿Cuándo será el concierto gratis en la UANL?

El concierto se llevará a cabo el 25 de septiembre, fecha que conmemora los 92 años de la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como también celebra dos aniversarios importantes dentro de la institución: los 65 años de la Orquesta Sinfónica de la UANL (OSUANL) y los 25 años de la Fundación UANL. Con ello, la Máxima Casa de Estudios busca rendir homenaje a su trayectoria académica, cultural y social, al mismo tiempo que abre un espacio de encuentro para miles de estudiantes.

El acceso al evento será completamente gratuito para la comunidad universitaria, aunque la distribución de boletos se realizará a través de dinámicas que se darán a conocer en los canales oficiales de la UANL, así como en cada una de las preparatorias y facultades. La recomendación de la institución es mantenerse atentos a estas convocatorias para asegurar un lugar en esta gran fiesta.

Con un cartel de artistas que mezcla géneros, generaciones y estilos, la UANL prepara un espectáculo musical de primer nivel y una celebración que busca unir a su comunidad en torno al arte y la cultura. De esta manera, la universidad reafirma su papel como epicentro cultural de Nuevo León y consolida una tradición de festejos que, año tras año, sorprenden a su comunidad con experiencias memorables.

