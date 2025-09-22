Christian Nodal y Yandel Ofrecerán Concierto Gratis en Monterrey: ¿Dónde y Cuándo Será?

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) está lista para celebrar a lo grande su 92 aniversario, y lo hará con un concierto gratuito que reunirá a artistas de talla nacional e internacional, entre ellos Christian Nodal y Yandel, que promete ser una fiesta inolvidable para miles de estudiantes. La máxima casa de estudios conmemora sus 92 años de historia universitaria, los 65 años de la Orquesta Sinfónica de la UANL y los 25 años de la Fundación UANL.

Video: La UANL Celebró en Grande su 90 Aniversario

El line up estará conformado por el reguetonero puertorriqueño Yandel y el cantante regional mexicano Christian Nodal, quienes ofrecerán presentaciones especiales. Uno de los momentos más esperados será la actuación de Yandel Sinfónico, donde el intérprete de éxitos como “Encantadora”, “Explícale” y “Si supieras”. unirá su estilo urbano con la fuerza de la Orquesta Sinfónica de la UANL, en una experiencia única para los asistentes.

Por su parte, Christian Nodal deleitará con algunos de sus temas más reconocidos, entre ellos “Adiós amor”, “Botella tras botella”, “Ya no somos ni seremos” y “De los besos que te di”, llevando su característico estilo del regional mexicano a un escenario universitario que espera abarrotarse. El ambiente festivo será complementado con la participación de agrupaciones que pondrán a bailar a los asistentes: La Casetera, con sus interpretaciones de éxitos retro, y Dezigual, con su energía juvenil.

Noticia relacionada: La UANL Celebró en Grande su 90 Aniversario

¿Cuándo y dónde será el concierto de Christian Nodal y Yandel en Monterrey?

La cita para los conciertos gratis de Christian Nodal y Yandel es el próximo miércoles 25 de septiembre, a partir de las 16:00 horas en los Campos de la Dirección General de Deportes de la UANL. El acceso será únicamente para los estudiantes y los boletos podrán obtenerse directamente en las preparatorias y facultades de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

La UANL hizo un llamado a su comunidad estudiantil para sumarse a este festejo histórico, que no solo busca conmemorar la trayectoria académica de la institución, sino también ofrecer un espacio cultural y de entretenimiento para todos los universitarios. Con estos conciertos, la universidad refrenda su compromiso de unir la educación, la cultura y la música en una misma celebración, consolidándose como un referente académico y cultural en el norte del país.

Historias recomendadas:

Con información de Rubi Rodriguez / Noticias N+

RR