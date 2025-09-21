Madre e Hija Embarazada son Asesinadas a Balazos en Monterrey

Dos mujeres, madre e hija, fueron asesinadas a balazos cuando caminaban en las calles de la colonia Pedreras Fomerrey 106, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. El hecho se registró durante la noche tarde de este domingo 21 de septiembre y generó un despliegue de policías en la zona.

La mamá de 40 años de edad y su hija de 22 años de edad, quien tenía seis mese de embarazo, iban pasando sobre la calle Metano en su cruce con la calle Estireno, cuando fueron víctimas de personas armadas quienes que iban a bordo de un vehículo, de acuerdo con la información de las autoridades de seguridad.

Investigan asesinato de madre e hija y buscan a responsables en Fomerrey 106

El doble homicidio fue reportado a los números de emergencia y de inmediato se trasladaron hasta la colonia Pedreras Fomerrey 106 elementos de la Policía de Monterrey, Fuerza Civil, ministeriales y personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para acordonar la zona y comenzar con las indagatorias correspondientes para la investigación.

Además, en el lugar fue activado un operativo de búsqueda para dar con los presuntos responsables del homicidio de las dos mujeres que hasta el momento no han sido identificadas de manera oficial, únicamente se sabe que eran madre e hija, tenían 40 y 22 años de edad, y la más joven estaba embarazada.

Las víctimas eran conocidas entre los vecinos de la colonia Pedreras Fomerrey 106, por lo que su muerte a manos de personas armadas ha causado consternación. Los residentes se encuentran preocupados por este hecho de violencia registrado minutos antes de las 19:00 horas de este domingo.

