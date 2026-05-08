Realizan con Éxito Traslado Aéreo de Pulmones en Monterrey, Nuevo León

Protección Civil de Nuevo León, informó que este viernes 08 de mayo del 2026, se realizó un traslado aéreo de pulmones en el área metropolitana de Monterrey, como parte de un operativo coordinado entre distintas corporaciones de auxilio y salud. De acuerdo con la información oficial, los órganos arribarán al Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo provenientes del Hospital General de Tampico, Tamaulipas.

Video: Trasladan Pulmones Desde Tamaulipas a Nuevo León

Posteriormente serán trasladados vía aérea hacia las canchas de la Facultad de Medicina de la UANL, ubicadas en Monterrey. Una vez que el helicóptero aterrizaron los campos de la Facultad de Medicina, los pulmones serán llevados al Hospital Muguerza para continuar con el procedimiento médico correspondiente

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Traslado aéreo será de 10 minutos

Protección Civil estatal detalló que el traslado aéreo permitirá reducir considerablemente el tiempo de movilización de los órganos, pasando de una hora y media por vía terrestre a solamente 10 minutos por aire, lo que ayudará a preservar la vitalidad de los pulmones y mejorar las condiciones para el trasplante. El apoyo fue solicitado por personal de la Secretaría de Salud, a través del Centro Estatal de Trasplantes, con el objetivo de garantizar que el órgano llegue en el menor tiempo posible y en condiciones óptimas.

Autoridades informaron que en las canchas de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León se implementará un operativo especial para el arribo del helicóptero. Durante las maniobras participarán diversas corporaciones de auxilio, seguridad y salud para resguardar la zona y agilizar el traslado médico. Entre las dependencias que acudirán al operativo se encuentran Protección Civil de Nuevo León, el helicóptero de Protección Civil estatal, personal del CRUM, Bomberos Nuevo León, así como elementos de Tránsito y Policía de Monterrey. También participará el Centro Estatal de Trasplantes de la Secretaría de Salud y ambulancias 724, quienes brindarán apoyo durante el movimiento de los órganos.

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Con información de Porfirio Medellin/ Noticias N+

RR