Detienen a Hombre Acusado de Homicidio tras Atropellar a su Hermana y Cuñado en Apodaca

José Luis “N”, de 19 años, fue detenido por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, tras ser señalado como presunto responsable de arrollar y dar muerte a su hermana, además de provocar graves lesiones a su cuñado. Los hechos ocurrieron el 24 de octubre del 2024 sobre la calle Cartagena, en la colonia Los Pinos, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la occisa, el sobreviviente y el sujeto habrían protagonizado una discusión a bordo de la camioneta blanca que tripulaban. Según las indagatorias, después de varios minutos la pelea subió de tono, por lo que los tres descendieron del vehículo para continuar con el enfrentamiento. En ese momento, el presunto responsable tomó el control del volante y comenzó a maniobrar con la intención de atropellar en varias ocasiones a la pareja.

La mujer, hermana del señalado, sufrió lesiones graves que finalmente le provocaron la muerte en noviembre del 2024. Por su parte, el hombre, quien resultó también herido tras ser arrollado, logró sobrevivir, aunque con las secuelas del ataque. Ante este panorama, las autoridades integraron la carpeta correspondiente y el caso quedó en manos de un juez de control, quien ahora solicita que José Luis “N” sea vinculado a proceso con el fin de esclarecer su situación jurídica.

El caso ha causado gran consternación debido a que no se trató de un accidente de tránsito común, sino de un hecho presuntamente intencional derivado de una discusión familiar que terminó en tragedia.

Fiscalía investiga caso de homicidio tras pelea familiar en Apodaca

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León enfatizó que las pruebas reunidas apuntan a una acción deliberada, lo que agrava la situación legal del detenido. La detención del joven de 19 años representa un paso hacia la justicia para las víctimas y sus familias, quienes buscan que se aplique la ley con todo el peso correspondiente. De momento, el señalado permanece bajo resguardo de las autoridades en espera de la audiencia en la que se determinará su situación legal.

La comunidad de la colonia Los Pinos se mostró conmocionada por lo ocurrido, destacando la importancia de atender los conflictos familiares antes de que deriven en hechos irreparables como este.

