Investigan Hallazgo de Persona Calcinada Dentro de Casa en Juárez, Nuevo León

Un nuevo hecho violento volvió a movilizar a las corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio durante la madrugada de este miércoles 13 de mayo en el municipio de Juárez, Nuevo León, luego de que una persona fuera localizada sin vida y con el cuerpo calcinado al interior de una vivienda incendiada. De acuerdo con los primeros informes, fue mediante el sistema de monitoreo C5 donde se reportó el incendio de una casa habitación con una persona presuntamente atrapada en su interior, en los alrededores de la colonia Monte Kristal.

Video: Hallan Persona Calcinada en Casa en Col Monte Kristal en Juárez

Tras recibir el llamado de emergencia, elementos de Protección Civil, policías municipales y cuerpos de rescate se movilizaron rápidamente hacia el sitio señalado para atender el siniestro y verificar la situación. A la llegada de las autoridades, se confirmó el incendio dentro de una propiedad ubicada sobre la calle Monte Olvidado, entre las calles Monte Domo y Monte Kristal.

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Fueron vecinos del sector quienes alertaron a las autoridades al percatarse del fuego que salía de la casa, situación que generó preocupación entre los habitantes de la zona durante la madrugada. Dentro del domicilio marcado con el número 213, las autoridades localizaron el cuerpo de una persona completamente calcinada. Debido a las condiciones en las que fue encontrado el cadáver, hasta el momento no ha sido posible establecer el sexo ni la edad de la víctima.

Autoridades realizan investigaciones

Luego del hallazgo, la zona fue acordonada y resguardada por elementos de la policía municipal de Juárez, mientras agentes ministeriales y personal de servicios periciales iniciaban las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido. Peritos comenzaron con el levantamiento de evidencias dentro y fuera del inmueble con el objetivo de determinar las causas del incendio y establecer si el muerte de la persona estuvo relacionada con algún hecho delictivo.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicarán las pruebas correspondientes para intentar identificar a la víctima. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer información sobre personas detenidas relacionadas con este hecho violento ocurrido en el municipio de Juárez. Las investigaciones continúan por parte de las autoridades estatales para determinar cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.

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Con información de Ray Elizalde / Noticias N+

RR