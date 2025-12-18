Muere Hombre Tras Ataque a Balazos en San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Un hombre perdió la vida después de ser víctima de un ataque a balazos en la colonia Aquiles Serdán, ubicada en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. El suceso ocurrió en la calle Papagayos, y a pesar de ser trasladado de urgencia al Hospital Metropolitano, donde se reportó su fallecimiento, las autoridades ya se encuentran investigando el caso.

Video: Muere Hombre Tras Ataque a Balazos en Colonia Aquiles Serdán en San Nicolás

De acuerdo con los informes de la Policía Ministerial de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, los hechos ocurrieron durante la tarde de este jueves 18 de diciembre cuando el hombre fue alcanzado por varios disparos. Tras ser atacado, el individuo logró llegar hasta su casa, donde se encontraba su familia. Desesperado y con graves heridas, les indicó lo sucedido antes de ser trasladado rápidamente al hospital.

El hombre fue trasladado a un hospital

A pesar de los esfuerzos médicos, la víctima, identificada como Mario Francisco, de 34 años de edad, no logró sobrevivir debido a las múltiples heridas provocadas por los proyectiles de arma de fuego. El fallecimiento fue confirmado en el Hospital Metropolitano de San Nicolás, horas después de su ingreso.

El ataque a balazos se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades, quienes ya han comenzado a recabar testimonios y pruebas en la escena del crimen. Aún no se han dado detalles sobre los posibles motivos del ataque, ni si la víctima estaba relacionada con alguna actividad delictiva.

La Policía Ministerial continúa con las indagatorias para dar con los responsables de este crimen y esclarecer los hechos.

Con información de Carlos Campos/ Noticias N+

RR