Ubican Vehículo que Arrolló a Oficial de Tránsito en Monterrey, Nuevo León

El vehículo que participó en el accidente en el que un oficial del grupo motorizado de la Dirección de Tránsito de Monterrey resultó lesionado, ya fue ubicado y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con el objetivo de deslindar responsabilidades. Se trata de un automóvil en color plata, el cual fue localizado y entregado a las autoridades correspondientes.

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Debido a que en este incidente el oficial sufrió golpes y lesiones de consideración, el caso fue turnado al Ministerio Público de la Fiscalía. Asimismo, se informó que el propietario del vehículo deberá comparecer ante las autoridades para responder por lo que determinen conforme a las investigaciones

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En cuanto al estado de salud del agente de Tránsito, se dio a conocer que permanece estable y se encuentra convaleciente en un hospital de la localidad, tras las lesiones sufridas durante el accidente. Se espera que en los próximos días pueda ser dado de alta. El Gobierno de Monterrey indicó que se mantiene al pendiente de la evolución médica del oficial lesionado.

Así ocurrió el accidente en Gonzalitos

De acuerdo con los reportes, el incidente ocurrió la tarde del 15 de abril sobre la avenida Gonzalitos, en Monterrey, Nuevo León, y quedó captado por cámaras de seguridad. En las imágenes se observa cómo un vehículo gris circulaba por el primer carril y, al intentar desviarse hacia la avenida Lincoln, terminó impactando la motocicleta del oficial de Tránsito, provocando que tanto el agente como la unidad salieran proyectados varios metros.

Tras el impacto, el conductor presuntamente huyó del sitio. Automovilistas que transitaban por la zona detuvieron su marcha al percatarse de que el oficial quedó tendido sobre la carpeta asfáltica, mientras que la motocicleta fue proyectada hasta el estacionamiento de una plaza comercial cercana.

Hasta el momento, no se ha confirmado si paramédicos acudieron al lugar para brindar atención inmediata al lesionado.

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Con información de Carlos Campos Silva/ Noticias N+

RR